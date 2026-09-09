Enteado do rei da Noruega, condenado por estupro, é evitado por familiares em funeral
Marius Borg Høiby recebeu autorização da Justiça para acompanhar a despedida de Harald V
Marius Borg Høiby, 29, filho da rainha consorte Mette-Marit, chamou atenção durante o funeral do rei Harald V, realizado nesta quarta-feira, 9, em Oslo, na Noruega. Após a cerimônia, a rainha Sonja, 89, viúva do monarca, aparentou evitar o enteado de seu filho, o atual rei Haakon VIII, em um momento registrado pelas câmeras. Segundo o Daily Mail, Sonja cumprimentou e abraçou outros integrantes da família, mas se virou para conversar com uma representante da Igreja quando Marius se aproximou.
Marius compareceu ao funeral após receber autorização especial da Justiça. Ele cumpre prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, enquanto recorre da condenação a quatro anos de prisão por crimes que incluem dois estupros e violência doméstica. Em agosto, ele já havia sido liberado para participar da transferência do caixão de Harald até a capela do Palácio Real, quando chegou a ajudar a carregá-lo.
Filho de Mette-Marit de um relacionamento anterior ao casamento com Haakon, Marius não possui título real nem integra a linha de sucessão ao trono. Ainda assim, cresceu próximo de Harald e Sonja e participou das cerimônias de despedida do rei, que morreu em 28 de agosto, aos 89 anos.
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