🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Mundo

Enteado do rei da Noruega, condenado por estupro, é evitado por familiares em funeral

Marius Borg Høiby recebeu autorização da Justiça para acompanhar a despedida de Harald V

Por Giovanna Fraguito 9 set 2026, 16h41
(FILES) Picture taken on June 16, 2022 in Oslo, Norway, shows Marius Borg Høiby, son of Norwegian Crown Princess Mette-Marit. Norwegian police said on November 19, 2024 that the 27-year-old son of Norwegian Crown Princess Mette-Marit had been arrested on suspicion of rape. Police said in a statement that Marius Borg Hoiby, who was born from a relationship prior to Mette-Marit's 2001 marriage to Crown Prince Haakon, had been arrested on November 18, 2024 and was suspected of violating the criminal code "which concerns sexual intercourse with someone who is unconscious or for other reasons unable to resist the act." (Photo by Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP) / Norway OUT
Marius Borg Hoiby, filho da princesa herdeira norueguesa Mette-Marit (Håkon Mosvold Larsen/AFP)
Continua após publicidade
Enteado do rei da Noruega, condenado por estupro, é evitado por familiares em funeral Priorizar nos meus resultados Google

Marius Borg Høiby, 29, filho da rainha consorte Mette-Marit, chamou atenção durante o funeral do rei Harald V, realizado nesta quarta-feira, 9, em Oslo, na Noruega. Após a cerimônia, a rainha Sonja, 89, viúva do monarca, aparentou evitar o enteado de seu filho, o atual rei Haakon VIII, em um momento registrado pelas câmeras. Segundo o Daily Mail, Sonja cumprimentou e abraçou outros integrantes da família, mas se virou para conversar com uma representante da Igreja quando Marius se aproximou.

Marius compareceu ao funeral após receber autorização especial da Justiça. Ele cumpre prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, enquanto recorre da condenação a quatro anos de prisão por crimes que incluem dois estupros e violência doméstica. Em agosto, ele já havia sido liberado para participar da transferência do caixão de Harald até a capela do Palácio Real, quando chegou a ajudar a carregá-lo.

Filho de Mette-Marit de um relacionamento anterior ao casamento com Haakon, Marius não possui título real nem integra a linha de sucessão ao trono. Ainda assim, cresceu próximo de Harald e Sonja e participou das cerimônias de despedida do rei, que morreu em 28 de agosto, aos 89 anos.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Siga
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Noruega
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).