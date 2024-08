Enquanto pai fazia registro, gêmeos recém-nascidos morrem em ataque a Gaza

Gêmeos recém-nascidos foram mortos em um bombardeio israelense na Cidade de Gaza na terça-feira 13, enquanto o pai registrava os bebês. O ataque também matou a mãe e a avó das crianças, que haviam nascido há quatro dias, no ataque aéreo que atingiu o abrigo onde moravam.

O pai, Mohamed Abuel-Qomasan, havia saído de casa para registrar os filhos em um escritório do governo local quando recebeu um telefonema de seus vizinhos. Ele descobriu a tragédia naquele momento: a casa onde sua família estava abrigada, perto da cidade de Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, tinha sido atingida por um bombardeio. Quando voltou com as certidões de nascimento, sua família já estava morta.

“Eu não sei o que aconteceu”, disse ele, segundo a agência de notícias Associated Press. “Disseram-me que um projétil atingiu a casa.”

A menina Aysal e seu irmão Aser nasceram no fim de semana e tinham apenas quatro dias de idade. Abuel-Qomasan havia publicado nas redes sociais que sua esposa, Joumana Arafa, uma farmacêutica, deu à luz por cesariana, informou a Associated Press.

Continua após a publicidade

“Eu nem tive tempo de celebrá-los”, acrescentou o pai.

A família havia se deslocado do norte para o centro de Gaza após receber uma ordem de retirada de civis do exército israelense no início da guerra. Desde então, eles estavam vivendo em um abrigo, conforme as orientações dos militares.

Ataques israelenses

No sul de Gaza, perto da cidade de Khan Younis, outro ataque aéreo matou a família de um bebê de três meses, incluindo seus cinco irmãos, com idades entre 5 e 12 anos.

Continua após a publicidade

No último sábado 10, pelo menos 93 pessoas foram mortas em um ataque aéreo israelense a uma escola religiosa que abrigava cerca de 6 mil palestinos que perderam suas casas durante o conflito, de acordo com as equipes de resgate da defesa civil de Gaza. Israel, por sua vez, alega que o bombardeio eliminou 31 militantes do grupo terrorista Hamas.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que 115 recém-nascidos foram mortos no território palestino desde o início da guerra, enquanto quase 40 mil pessoas no total foram vítimas dos ataques israelenses a Gaza no mesmo período.

Israel nega ter civis palestinos como alvo dos ataques, culpando constantemente as operações do Hamas pelas mortes.