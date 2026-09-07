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Enorme erupção vulcânica na Indonésia cancela voos e afeta 270.000 passageiros; veja vídeo

Perto de Jacarta, o Anak Krakatoa entrou em atividade no sábado, expelindo lava e provocando explosão ouvida a centenas de quilômetros de distância

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 13h22
Vulcão em erupção noturna, expelindo lava incandescente e faíscas alaranjadas contra o céu escuro, com a silhueta do cone vulcânico visível abaixo
Vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, entra em erupção. -  (X/Reprodução)
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Enorme erupção vulcânica na Indonésia cancela voos e afeta 270.000 passageiros; veja vídeo Priorizar nos meus resultados Google

O principal aeroporto internacional de Jacarta, capital da indonésia, bem como outros três aeroportos do país prorrogaram o fechamento até a noite desta segunda-feira, 7, devido à erupção do vulcão Anak Krakatoa, situação que deixou dezenas de milhares de passageiros retidos.

O vulcão localizado a cerca de 150 quilômetros de Jacarta entrou em atividade no sábado, expelindo lava e provocando uma explosão potente que foi ouvida a centenas de quilômetros de distância.

Novas erupções ocorreram no domingo, e outras podem acontecer nos próximos dias, segundo a agência nacional de vulcanologia.

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“Devido à crescente atividade eruptiva do vulcão Anak Krakatoa, as operações de voo em vários aeroportos foram suspensas”, informou a operadora aeroportuária Angkasa Pura nas redes sociais.

Somente na manhã desta segunda-feira, 243 voos domésticos e internacionais foram cancelados ou sofreram atrasos, afetando quase 30.000 passageiros, segundo a operadora.

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Pessoas em fila em um aeroporto, com o teto de madeira e iluminação linear ao fundo. Há telas azuis com números de 25 a 35 acima dos balcões de check-in. Um homem de boné marrom e blusa escura está à esquerda, de costas. Outro homem, de camiseta bege com estampa e óculos escuros, empurra um carrinho de bagagem à direita. A maioria das pessoas está de costas, aguardando.
Passageiros do Citilink fazem fila para reembolso de passagens depois que seus voos foram cancelados por motivos de segurança após cinzas vulcânicas da erupção do Monte Anak Krakatau, no Terminal 1C do Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta em Tangerang, Indonésia. 06/09/2026 – (Firdaus Wajidi/Anadolu/Getty Images)

Desde o início da crise, mais de 270 mil viajantes foram afetados por cancelamentos, atrasos ou desvios de voos, informou o Ministério dos Transportes.

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As autoridades indicaram seis aeroportos alternativos, principalmente em Java e Yogyakarta, e incentivaram as companhias aéreas a utilizá-los. O aeroporto de Jacarta também disponibilizou serviços de ônibus gratuitos para transportar passageiros até esses terminais.

O Anak Krakatoa é um dos cerca de 130 vulcões ativos na Indonésia, país plantado no “Anel de Fogo do Pacífico”, uma zona de alta atividade sísmica, onde diferentes placas tectônicas se encontram, provocando terremotos e erupções frequentes.

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(Com informações da AFP)

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Aviação
Indonésia
Vulcão
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