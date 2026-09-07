Enorme erupção vulcânica na Indonésia cancela voos e afeta 270.000 passageiros; veja vídeo

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A erupção do vulcão Anak Krakatoa levou ao fechamento de quatro aeroportos na Indonésia, incluindo o principal de Jacarta, retendo dezenas de milhares de passageiros. O vulcão, localizado a cerca de 150 km da capital, entrou em atividade no sábado, causando cancelamentos e atrasos em mais de 240 voos.

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O principal aeroporto internacional de Jacarta, capital da indonésia, bem como outros três aeroportos do país prorrogaram o fechamento até a noite desta segunda-feira, 7, devido à erupção do vulcão Anak Krakatoa, situação que deixou dezenas de milhares de passageiros retidos.

O vulcão localizado a cerca de 150 quilômetros de Jacarta entrou em atividade no sábado, expelindo lava e provocando uma explosão potente que foi ouvida a centenas de quilômetros de distância.

Pemandangan dari jarak letusan Gunung Anak Krakatau September 2026. Dengan hembusan awan tebal dari abu di atas lereng-lerengnya, sementara gemuruh ledakan kuat dari gunung berapi terdengar dengan jelas. https://t.co/8BZPwV5fpf pic.twitter.com/JPQHJMdgpV — Eki Palleo (@eki_palleo) September 7, 2026

Novas erupções ocorreram no domingo, e outras podem acontecer nos próximos dias, segundo a agência nacional de vulcanologia.

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“Devido à crescente atividade eruptiva do vulcão Anak Krakatoa, as operações de voo em vários aeroportos foram suspensas”, informou a operadora aeroportuária Angkasa Pura nas redes sociais.

Somente na manhã desta segunda-feira, 243 voos domésticos e internacionais foram cancelados ou sofreram atrasos, afetando quase 30.000 passageiros, segundo a operadora.

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Desde o início da crise, mais de 270 mil viajantes foram afetados por cancelamentos, atrasos ou desvios de voos, informou o Ministério dos Transportes.

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As autoridades indicaram seis aeroportos alternativos, principalmente em Java e Yogyakarta, e incentivaram as companhias aéreas a utilizá-los. O aeroporto de Jacarta também disponibilizou serviços de ônibus gratuitos para transportar passageiros até esses terminais.

O Anak Krakatoa é um dos cerca de 130 vulcões ativos na Indonésia, país plantado no “Anel de Fogo do Pacífico”, uma zona de alta atividade sísmica, onde diferentes placas tectônicas se encontram, provocando terremotos e erupções frequentes.

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(Com informações da AFP)