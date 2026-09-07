Enorme erupção vulcânica na Indonésia cancela voos e afeta 270.000 passageiros; veja vídeo
Perto de Jacarta, o Anak Krakatoa entrou em atividade no sábado, expelindo lava e provocando explosão ouvida a centenas de quilômetros de distância
O principal aeroporto internacional de Jacarta, capital da indonésia, bem como outros três aeroportos do país prorrogaram o fechamento até a noite desta segunda-feira, 7, devido à erupção do vulcão Anak Krakatoa, situação que deixou dezenas de milhares de passageiros retidos.
O vulcão localizado a cerca de 150 quilômetros de Jacarta entrou em atividade no sábado, expelindo lava e provocando uma explosão potente que foi ouvida a centenas de quilômetros de distância.
Indonesia cierra seis aeropuertos tras una erupción del volcán Anak KrakatoaSiga
Las autoridades de aviación de Indonesia ordenaron este domingo la suspensión temporal de operaciones en seis aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, tras… pic.twitter.com/NDEiIubyYT
— Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) September 6, 2026
Pemandangan dari jarak letusan Gunung Anak Krakatau September 2026. Dengan hembusan awan tebal dari abu di atas lereng-lerengnya, sementara gemuruh ledakan kuat dari gunung berapi terdengar dengan jelas. https://t.co/8BZPwV5fpf pic.twitter.com/JPQHJMdgpV
— Eki Palleo (@eki_palleo) September 7, 2026
Novas erupções ocorreram no domingo, e outras podem acontecer nos próximos dias, segundo a agência nacional de vulcanologia.
“Devido à crescente atividade eruptiva do vulcão Anak Krakatoa, as operações de voo em vários aeroportos foram suspensas”, informou a operadora aeroportuária Angkasa Pura nas redes sociais.
Somente na manhã desta segunda-feira, 243 voos domésticos e internacionais foram cancelados ou sofreram atrasos, afetando quase 30.000 passageiros, segundo a operadora.
Desde o início da crise, mais de 270 mil viajantes foram afetados por cancelamentos, atrasos ou desvios de voos, informou o Ministério dos Transportes.
As autoridades indicaram seis aeroportos alternativos, principalmente em Java e Yogyakarta, e incentivaram as companhias aéreas a utilizá-los. O aeroporto de Jacarta também disponibilizou serviços de ônibus gratuitos para transportar passageiros até esses terminais.
O Anak Krakatoa é um dos cerca de 130 vulcões ativos na Indonésia, país plantado no “Anel de Fogo do Pacífico”, uma zona de alta atividade sísmica, onde diferentes placas tectônicas se encontram, provocando terremotos e erupções frequentes.
(Com informações da AFP)