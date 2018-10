Enfermeiro confessa ter matado 100 pacientes na Alemanha

Condenado por dois assassinatos e três tentativas de homicídio, e ex-enfermeiro alemão Niels Högel confessou nesta terça-feira (30) ser culpado pela morte de quase 100 pacientes. Hogel, de 41 anos de idade, é considerado o maior assassino em série da história criminal da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial.

Em audiência para um novo julgamento, o acusado respondeu “sim” quando questionado pelo juiz Sebastian Buehrmannse se era considerava culpado pelas novas imputações feitas pela promotoria. Em seguida, surpreendendo os presentes, ele confessou: “Tudo que eu confessei é verdade”. O ex-enfermeiro costumava injetar drogas em pacientes para causar parada cardíaca. Depois, tentava ressuscitá-los, sem sucesso na maior parte das vezes.

O atual julgamento diz respeito às mortes de 36 pessoas em Oldeburg e de 64 outras do município vizinho de Delmenhorst. Os assassinatos ocorreram entre 2000 e 2005 nos hospitais dessas cidades. Segundo os investigadores, o número de mortos pode ser superior a 200, mas há dificuldades de reunir provas porque muitas vítimas foram cremadas.

O neto de uma delas, Christian Marbach, afirmou à que os assassinatos deveriam ter sido notados. “Todos os elementos estavam lá. Não era preciso ser um Sherlock Holmes”, afirmou, referindo-se ao célebre personagem do escritor Arthur Conan Doyle.

“Queremos que ele receba a sentença que merece”, disse Frank Brinkers, cujo pai morreu por uma overdose supostamente provocada por Hoegel. “Quando este julgamento acabar, queremos deixar essa história toda no passado.”

O assassino só foi descoberto em 2005, quando surpreendido por uma companheira de trabalho enquanto envenenava um paciente.

Högel justifica seus crimes explicando que se drogava com analgésicos para lidar com a pressão do trabalho em uma UTI. “Foi o estresse. Com as drogas, parecia mais fácil”, disse, acrescentando que “esse trabalho não era para ele”.

De acordo com a promotoria, a razão para os crimes estava no seu desejo de brilhar na frente dos colegas, mostrando suas habilidades de reanimação de pacientes, e e no “tédio”. O exame psiquiátrico ao qual foi submetido revelou distúrbios narcísicos e pânico da morte.

Até agora, Niels Högel nunca expressou verdadeiro remorso. De acordo com seus colegas da prisão, ele se gaba de ser o maior criminoso desde a última guerra.

As pessoas presentes na audiência fizeram um minuto de silêncio em memória das vítimas e, diante do depoimento de Högel, permaneceram caladas.

(Com AFP e Reuters)