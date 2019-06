Enfermeiro alemão é condenado à prisão perpétua pela morte de 85 pacientes

O enfermeiro alemão Niels Hogel, de 42 anos, foi condenado à prisão perpétua nesta quinta-feira, 6, pela morte de 85 pacientes entre 2000 e 2005, no maior caso de assassinatos em série do país desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

O tribunal de Oldenburg, no noroeste da Alemanha, declarou Högel culpado por homicídios por meio de injeção nos hospitais em que trabalhou.

As vítimas, com idades entre 34 e 96 anos, eram escolhidas ao acaso pelo enfermeiro. Durante cinco anos, ele injetou uma superdose de medicamentos em dezenas de pacientes, alegando que queria impressionar os colegas e “afastar o tédio” ao reanimar os enfermos.

“Era a única maneira de entrosar a equipe”, afirmou o acusado. Em outras audiências, Hogel descreveu a euforia que sentia ao conseguir reanimar um paciente e disse que ficava “arrasado” quando falhava.

O alemão está preso há dez anos e os investigadores estão colhendo seus depoimentos desde 2015, quando assumiu a autoria de 30 assassinatos em hospitais de Delmenhorst, negando ter feito vítimas durante seu tempo de trabalho em Oldenburg, onde é julgado.

Mais tarde, as provas do processo mostraram que as declarações eram falsas, com a necrópsia em vítimas de Oldenburg comprovando sua culpa. Quando questionado sobre o porquê de ter mentido, Hogel disse ter ficado “envergonhado” com a “dimensão” de suas ações.

Já este ano, durante o julgamento, o réu reconheceu sua responsabilidade pela morte de 100 pacientes. Pouco depois ele recuou, declarando ter “manipulado” apenas 43 pacientes, sem se lembrar de outros 52, criando confusão e frustração entre as famílias das vítimas.

Por fim, nesta quinta, Hoegel foi absolvido de quinze dos casos por falta de evidências. O ex-enfermeiro já foi condenado à prisão perpétua em ocasiões anteriores por seis crimes, incluindo homicídio e tentativa de homicídio, entre 2008 e 2015. Essas sentenças levaram as autoridades a investigar centenas de outras acusações, exumando corpos de antigos pacientes das clínicas em que o homem trabalhou.

A policia suspeita que o número de vítimas do serial killer possa ser ainda maior, chegando a 200 pessoas, mas vários casos não devem ser esclarecidos por falta de provas, já que os corpos de muitas delas foram cremados.

Na leitura da sentença, o juiz Sebastian Buhrmann afirmou que os crimes cometidos pelo enfermeiro “desafiam a razão e todos os limites conhecidos.”

“As vítimas são tantas que o espírito humano se choca diante da quantidade de crimes. O que você fez é incompreensível”, acrescentou o chefe do tribunal, dirigindo-se ao condenado.

“Quero sinceramente pedir desculpas a todos pelo mal que causei durante todos esses anos”, declarou Hogel durante seu depoimento na quarta-feira 5, às famílias das vítimas, afirmando ainda ser perseguido “dia e noite” pela “vergonha e pelo remorso” por seus crimes.

Os especialistas psiquiátricos consultados pelo tribunal indicaram que Högel sofre um profundo problema de narcisismo, um transtorno de personalidade no qual a pessoa tem uma autoestima excessivamente alta, necessidade de admiração alheia e a crença de que as outras pessoas são inferiores.

“Pessoas com esse transtorno estão sempre dispostas a mentir, se isso permitir que elas se destaquem”, explicou o médico psiquiatra Max Steller, que depôs durante o julgamento.

Niels Högel nasceu em 30 de dezembro de 1976 na cidade alemã de Wilhelmshaven e se tornou enfermeiro, como seu pai, aos 19 anos. No fim de 1999, começou a trabalhar no hospital de Oldenburg e, no início de 2003, no hospital da cidade vizinha de Delmenhorst.

Amnésia coletiva

O julgamento desta semana também buscou esclarecer como Niels Hogel conseguiu matar tantas pessoas por cinco anos sem ter sido preso.

O hospital em Delmenhorst, o último em que o condenado trabalhou, admitiu ter tido suspeitas e se desculpou pela omissão. Já o de Oldenburg, que demitiu o réu em 2002 alegando “perda de confiança”, não explicou os motivos para, apesar disso, ter dado uma carta de recomendação ao assassino em série.

Vários colegas e superiores hierárquicos do réu em Oldenburg, testemunhas durante o julgamento, negaram qualquer suspeita ou disseram não se lembrar de atitudes estranhas de Hogel. Essa “amnésia coletiva” irritou o juiz, que acusou dez pessoas de perjúrio e falso testemunho.

Os responsáveis pelos dois hospitais terão que dar explicações em um outro julgamento, investigando a conduta dos profissionais, no qual Hogel será apenas uma testemunha.

Para os parentes das vítimas, apenas uma coisa importa: “que este homem nunca saia da prisão”, disse Petra Klein, líder do grupo de apoio às famílias, o Weisser Ring. A possibilidade de o condenado ser colocado em liberdade, que não é descartada de acordo com a lei alemã, seria “simplesmente insuportável”, segundo ela.

(com AFP)