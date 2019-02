Enfermeira vítima de trote morreu enforcada, diz ‘Guardian’

Jacintha Saldanha – a enfermeira que teria se suicidado após cair em um “trote” telefônico sobre Kate Middleton – foi encontrada enforcada em Londres, informou nesta quarta-feira o jornal britânico The Guardian. Segundo a reportagem, ela estava inconsciente quando foi achada em um apartamento próximo ao hospital King Edward VII.

Os resultados completos da autópsia realizada no corpo de Jacintha devem ser divulgados oficialmente nesta quinta-feira. No mesmo dia, terá início um inquérito sobre sua morte, no tribunal de Westminster, de acordo com um porta-voz da Scotland Yard. A enfermeira deve ser sepultada na Índia, onde nasceu.

O jornal inglês afirma ter confirmado uma reportagem transmitida por uma emissora de TV informando que a enfermeira havia sido encontrada enforcada. O Guardian acrescenta que a Scotland Yard não comentou a informação.

Fundo – A rádio australiana 2DayFM anunciou na terça-feira que doará os lucros que tiver com publicidade, de agora até o fim do ano, a um fundo destinado à família de Jacintha. A Southern Cross Austereo, sociedade proprietária da 2DayFM, também informou, em comunicado, que doará 500.000 dólares australianos (524.000 dólares americanos) à família da enfermeira.

A companhia deve retomar a transmissão de anúncios publicitários na quinta-feira. Os anúncios estão suspensos desde sábado, um dia depois de o corpo da enfermeira ter sido encontrado, no imóvel que fica no centro de Londres. O episódio fez com que a emissora perdesse anunciantes e o programa que veiculou a “pegadinha” foi cancelado. A suspensão da propaganda teria acarretado perdas diárias de 150.000 dólares à emissora de rádio, segundo a rede americana ABC.

‘Trote’ – Os autores da piada telefônica, Mel Greig e Michael Christian, disseram na segunda-feira que estavam “abatidos” e “desconsolados” pela morte da enfermeira e pediram desculpas à família de Jacintha. Mel e Christian se passaram pela rainha Elizabeth II e pelo príncipe Charles em uma ligação telefônica para o hospital King Edward VII. Os apresentadores queriam conseguir informações sobre a gravidez da duquesa de Cambridge e mulher do príncipe William.

Jacintha, de 46 anos e mãe de dois filhos, foi quem atendeu o telefone. Em seguida, ela transferiu a ligação para o setor responsável. Kate ficou três dias internada no centro de saúde com fortes enjoos provocados pela gravidez.

