Encontro entre EUA e Irã previsto para esta sexta na Suíça é adiado

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As negociações cruciais entre Irã e Estados Unidos para um acordo de paz foram adiadas na Suíça, enquanto os ataques de Israel ao Líbano persistem, elevando a tensão regional. Teerã promete uma resposta firme a qualquer violação, e o ceticismo sobre a durabilidade do pacto cresce, apesar da reabertura do Estreito de Ormuz.

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A Suíça confirmou o adiamento das negociações previstas para esta sexta-feira, 19, entre Irã e Estados Unidos para concretizar seu acordo, ao mesmo tempo que os ataques de Israel ao Líbano prosseguem. Teerã afirmou que responderá a qualquer violação do que foi combinado.

“As conversações previstas entre Estados Unidos, Irã, (e os mediadores) Catar e Paquistão foram adiadas”, anunciou o Ministério das Relações Exteriores suíço em um comunicado, sem anunciar uma nova data.

Algumas horas antes, o vice-presidente americano, JD Vance, anunciou o cancelamento de sua viagem.

Após a assinatura, durante a semana, de um acordo entre Washington e Teerã, as conversações tinham como objetivo iniciar as negociações detalhadas para acabar com o conflito iniciado em 28 de fevereiro com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

As hostilidades provocaram milhares de mortes, principalmente no Irã e no Líbano, o outro front da guerra, e abalaram a economia mundial com o fechamento do Estreito de Ormuz, fundamental para o trânsito de combustíveis.

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O acordo estabelece o prazo de 60 dias para concluir as negociações, que deveriam começar nesta sexta-feira com uma cerimônia em um hotel de luxo em Bürgenstock, uma região montanhosa com vista para o lago de Lucerna.

JD Vance, representante dos Estados Unidos, adiou a viagem, assim como o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, cuja mediação tem sido decisiva.

“A logística destas negociações nunca foi simples nem previsível. Por ora, o vice-presidente não partirá esta noite”, afirmou um porta-voz da Casa Branca na quinta-feira.

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O acordo foi assinado na quarta-feira eletronicamente pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. O presidente americano Donald Trump assinou o documento no mesmo dia, durante uma recepção no Palácio de Versalhes, na França.

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, declarou em uma mensagem escrita na quinta-feira que aprovou o documento, mas com ressalvas. No futuro, devem acontecer “negociações presenciais” com os Estados Unidos, mas isso “não significa aceitar o ponto de vista do inimigo”, destacou.

O principal negociador iraniano e presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, avisou que Teerã dará uma “resposta firme” em caso de “violação” do protocolo de acordo ou de “demandas excessivas”.

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“Eles já levaram um tapa durante a guerra; se quiserem se aventurar outra vez por este caminho, o tapa será maior”, escreveu em sua conta no X.

O que ocorreu após o anúncio de acordo?

Nos últimos dias, o tráfego foi retomado no Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos, que durante a guerra permaneceu fechado na prática pelo Irã e pelo bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos.

Segundo JD Vance, as forças norte-americanas “permitiram a passagem de mais de uma dúzia de navios”.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou em sua plataforma Truth Social a “queda dos preços do petróleo”, que chamou de “sucesso”. Os barris de petróleo eram negociados nesta sexta-feira abaixo de 80 dólares, com valores próximos aos níveis anteriores à guerra.

Israel continua atacando o Líbano

O outro front da guerra, o Líbano, não teve uma trégua. Pelo menos 18 pessoas morreram na madrugada de sexta-feira em bombardeios israelenses no sul do país, em várias localidades próximas a Nabatiyeh, segundo a agência oficial NNA.

Israel anunciou a morte de quatro de seus soldados. “Todo o Líbano deve queimar”, declarou o ministro israelense da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir.

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Apesar do anúncio do acordo na segunda-feira, Israel prosseguiu com os ataques no Líbano contra o movimento pró-iraniano Hezbollah. O Irã insiste que um pacto definitivo deve incluir o fim das hostilidades neste país.

“A luta não terminou”, declarou na quinta-feira o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não comentou diretamente o acordo, duramente criticado em Israel, inclusive dentro do governo.

“Se eu estivesse no governo israelense, talvez não atacasse o único aliado poderoso que me resta no planeta”, respondeu JD Vance após as críticas a Washington. Ele fez um apelo para que o governo israelense “tome consciência da realidade”.

Netanyahu pediu para preservar a “relação vital” com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, reafirmou que as forças israelenses permanecerão no sul do Líbano “enquanto as necessidades de segurança exigirem”.

Nos Estados Unidos, o acordo foi criticado por integrantes do Partido Republicano, de Trump, que consideram que o pacto oferece concessões excessivas ao Irã.

“É o pior erro de política externa em décadas”, afirmou o senador republicano Bill Cassidy.

Em Teerã, Mina, uma psicóloga de 54 anos, duvida que o acordo seja “duradouro”. “Talvez, depois de 60 dias, voltem a brigar”, disse em entrevista à AFP a partir de Paris.

(com informações da AFP)