Encontrado porta-aviões americano que afundou durante a 2ª Guerra

Os destroços de um porta-aviões dos Estados Unidos que afundou durante a Segunda Guerra Mundial foram encontrados na costa da Austrália, no domingo, em bom estado de preservação. A equipe que encontrou a embarcação foi comandada pelo co-fundador da Microsoft Paul Allen.

O USS Lexington estava a 800 quilômetros da costa australiana e a uma profundidade de 3 quilômetros. Imagens registradas pela equipe de Allen mostra a embarcação em ótimo estado de conservação apesar dos 76 anos debaixo d’água.

O navio, que transportava 35 aviões, afundou entre os dias 4 e 8 de maio durante a Batalha do Mar de Coral, quando foi bombardeado por porta-aviões japoneses. Mais de 200 pessoas morreram na batalha e mais de 2000 foram resgatados. O confronto é considerado importante para a guerra por marcar o avanço japonês sobre o pacífico.

Segundo o porta-voz da equipe de Allen, o USS Lexington, ou “Lady Lex” como também era chamado, estava em sua lista de prioridades para ser encontrado justamente por ter se perdido durante a Segunda Guerra. Foram cerca de seis meses para conseguir localizar o navio.

A Marinha americana informou que não irá recuperar a embarcação, pois ela é considerada um túmulo de guerra.

O almirante Harry Harris, chefe do Comando do Pacífico dos Estados Unidos e cujo pai lutou na batalha, elogiou a descoberta: “Como filho de um sobrevivente do USS Lexington, ofereço meus parabéns a Paul Allen e à equipe de expedição para localizar o ‘Lady Lex'”, afirmou nesta terça-feira