Enchente na China deixa três mortos e onze desaparecidos

Um ônibus caiu no rio na Província de Hebei, no norte da China. O acidente deixou três mortos e 11 desaparecidos até o momento. 37 das 51 pessoas que estavam no veículo foram resgatadas.

Na província de Shanxi, 120 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e cerca de 1,75 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades, que atingiram níveis quase três vezes mais altos que o normal. No total, 17 mil casas e 190 mil hectares de terras agrícolas foram destruídas.

De acordo com o veículo de imprensa estatal da China, Global Times, inúmeras barragens foram quebradas pela força das águas e pedaços de uma antiga muralha ao redor da cidade de Pingyao, listada pela Unesco, também podem ser encontrados pelos escombros. O jornal também anunciou a morte de quatro policiais em um deslizamento de terra, na terça-feira, 5.

A mineração de carvão também está suspensa em diversas localidades, piorando ainda mais a situação já crítica do país em relação ao carvão. A escassez do minério e altos preços do mercado fizeram com que as autoridades solicitassem o aumento da produção, que agora está parada em 60 produtoras.

Na semana passada, a província de Shanxi registrou o maior índice pluviométrico diário já registrado, depois de dias de chuva intensa. Em 12 horas durante a noite para quinta-feira de manhã, a média de normalmente 31,3 mm para o mês, subiu para uma média de 119,5 mm em toda a província. Dezoito condados registraram mais de 200 mm, com um máximo de 285,2 mm.