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Empresa onde trabalhava suposta espiã chinesa se manifesta sobre o caso Nvidia

Megaspeed International empregava Alice Huang, pivô da queda de Jensen Huang como CEO da gigante de tecnologia

Por Redação 15 nov 2026, 11h12 | Atualizado em 15 nov 2026, 11h14
Homem de costas com cabelo grisalho e óculos, ao lado de mulher sorridente com cabelo escuro e blusa rosa, ambos atrás de um vidro com escrita oriental amarela
Um dos encontros entre Jensen e Alice Huang, em Taipé (Reprodução/Fontes Variadas/AFP)
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A empresa de centros de dados Megaspeed International, investigada pelo suposto desvio de chips da Nvidia para a China, afirmou neste domingo, 15, que Alice Huang, apontada como suposta espiã, deixou o grupo há mais de um ano.

“A senhora Alice Huang deixou oficialmente a Megaspeed em 30 de agosto de 2025 e atualmente não exerce nenhuma função na empresa”, afirmou o grupo em resposta a uma consulta da agência AFP. “A Megaspeed não faz comentários sobre assuntos pessoais e privados da senhora Huang”, acrescentou.

A empresa, com sede em Singapura, teria supostamente ajudado companhias chinesas a contornar os controles de exportação dos Estados Unidos sobre a Nvidia, líder mundial em chips para inteligência artificial.

Washington proíbe a exportação dos chips avançados, essenciais para o desenvolvimento da IA, alegando motivos de segurança nacional.

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Queda do CEO da Nvidia

Segundo a imprensa dos Estados Unidos, Huang era considerada pelas autoridades americanas uma agente dos serviços de inteligência chineses. Sua relação com Jensen Huang, que era CEO da Nvidia até quinta-feira, precipitou a renúncia do executivo.

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Jensen Huang reconheceu um relacionamento extraconjugal com Alice e, poucos dias depois, renunciou ao comando da empresa. A saída do executivo fez a Nvidia perder bilhões de dólares em valor de mercado e desencadeou uma investigação do FBI, além da convocação de Huang pelo Congresso dos Estados Unidos. Pequim nega as acusações de espionagem.

(Com AFP)

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TAGS:
China
Espionagem
Inteligencia Artificial
Nvidia
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