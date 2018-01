Empresa dos EUA retomará busca por voo MH370 da Malaysia Airlines

A Malásia autorizará uma empresa americana a retomar as buscas pelo voo MH370 da Malaysia Airlines, na tentativa de solucionar um dos maiores mistérios da história da aviação.

O voo MH370, com 239 pessoas a bordo, desapareceu na rota entre Kuala Lumpur e Pequim em março de 2014. Austrália, China e Malásia encerraram uma infrutífera busca em janeiro do ano passado.

Segundo o Centro MH de Apoio à Família, uma organização criada para auxiliar os familiares das vítimas, o governo aceitou uma oferta da Ocean Infinity para reiniciar a busca mediante um acordo em que a empresa somente será paga se encontrar o avião.

Um porta-voz do governo não confirmou a informação oficialmente, mas disse que mais detalhes sobre o acordo surgirão em breve. A Ocean Infinity não respondeu de imediato a pedidos de comentário.

Contudo, a companhia informou que na última quarta-feira deslocou uma de suas embarcações para uma possível área de busca. A embarcação partiu de Durban, na África do Sul, na terça-feira, e seguia para Perth, na Austrália, mostraram dados de tráfego marítimo da Reuters.

Investigadores acreditam que alguém pode ter desligado o transponder do Boeing 777 da Malaysia Airlines deliberadamente e depois o desviado para o Oceano Índico. Vários fragmentos de uma aeronave foram encontrados em ilhas do Índico e ao longo do litoral leste africano, e se confirmou que ao menos três pertenciam ao avião desaparecido.