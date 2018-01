‘Emoji: O Filme’ é primeira exibição oficial da Arábia Saudita

A Arábia Saudita passou a exibir filmes de animação em um cinema improvisado no último final de semana, depois que uma proibição de 35 anos foi suspensa no país. No domingo, o primeiro longa exibido foi Emoji: O Filme, lançado em agosto no Brasil.

Os primeiros cinemas permanentes só poderão começar a funcionar oficialmente em março, depois que a lei que proibia as salas no país foi abolida em dezembro. Porém, até lá, as autoridades locais estão patrocinando exibições temporárias de filmes de animação, em uma sala na cidade de Jidá, no litoral do Mar Vermelho.

“Até agora, não há infraestrutura para as salas de cinema, então estamos tentando aproveitar os locais alternativos para nos aproximarmos da forma cinematográfica”, disse Mamdouh Salim, dono da empresa Cinema 70, que organizou as exibições de uma semana em Jidá, à agência Reuters. “Nós tentamos usar esses filmes como um ponto de partida para a primeira exibição cinematográfica após a decisão em 11 de dezembro de permitir as salas de cinema”.

Depois de assistir o longa sobre os emojis com sua esposa e filha na noite de domingo, Sultan al-Otaibi, de 28 anos, afirmou que os sauditas estão muito felizes de poder ir ao cinema, ao invés de ficar em casa. “É mais confortável, mais divertido ter uma mudança de cenário e uma atividade no fim de semana. É um passo que chegou muito atrasado, mas graças a Deus está acontecendo agora”, disse à Reuters.

Milhares de sauditas atualmente viajam para o Bahrein, Emirados Árabes Unidos e outros países para ir ao cinema ou buscar outras formas de entretenimento. O governo, contudo, quer manter o dinheiro gasto nessas viagens no próprio país. Os cinemas são proibidos no país há mais de 35 anos. Foram banidos na década de 80, pelos clérigos conservadores, por serem considerados uma ameaça à identidade cultural e religiosa saudita.

A medida que liberou a emissão de licenças para as novas salas faz parte do plano conduzido pelo príncipe Mohammed bin Salman de modernização da Arábia Saudita, o Vision 2030. A introdução de lazer e entretenimento está entre os objetivos da reforma, lançada em abril. A legalização dos cinemas deve abrir um mercado doméstico para mais de 32 milhões de pessoas. O Ministério da Cultura acredita que mais de 300 salas de cinema com 2.000 telas podem ser abertas até 2030.