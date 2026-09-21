Emissoras boicotam cobertura da Casa Branca após Trump barrar jornalistas

Ler Resumo





As principais redes de TV dos EUA suspenderam a cobertura conjunta da Casa Branca, reagindo ao bloqueio de Trump a jornalistas da CNN, MS NOW e Politico. As emissoras defendem a imprensa independente, enquanto os veículos banidos acionaram a Justiça pela Primeira Emenda. Leia mais sobre a escalada do conflito.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As cinco principais redes de televisão dos Estados Unidos que participam do chamado pool de imprensa da Casa Branca anunciaram nesta segunda-feira, 21, que vão suspender a cobertura conjunta de eventos do governo americano. A decisão é uma reação ao bloqueio imposto pelo presidente Donald Trump a jornalistas da CNN, da MSNow e do site Politico, impedidos de acessar a sede do governo desde o fim da semana passada.

O grupo reúne ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC, que se revezam na produção de imagens de atos e pronunciamentos presidenciais e distribuem o material entre as emissoras e outras organizações de imprensa. Entre elas está a Fox News, emissora tradicionalmente alinhada ao presidente e considerada próxima de Trump.

Como a CNN e a NBC fazem parte do conjunto de veículos atingidos pela medida, as cinco redes decidiram não substituir a equipe da CNN que estava escalada para a cobertura. Em comunicado, as emissoras afirmaram que o público tem interesse em receber informações independentes sobre o governo e que nenhuma administração deveria restringir uma organização jornalística por discordar de sua cobertura.

“Informamos que, a partir de hoje, o pool de emissoras de TV não fará a cobertura de eventos designados como cobertura em ‘pool’ do Presidente”, escreveu Bryan Boughton, chefe da Fox News em Washington.

Processo na Justiça

Continua após a publicidade

Também nesta segunda, CNN, MSNow e Politico anunciaram que entraram com uma ação judicial contra o governo Trump, com base na Primeira Emenda da Constituição americana. A medida contesta a decisão do republicano de proibir o acesso dos três veículos à Casa Branca, citando “notícias falsas”.

A ação será analisada por um juiz federal no Tribunal Distrital de Washington e pode resultar na realização de audiências e apresentação de argumentos jurídicos ainda nesta semana, segundo a CNN.

“Nesta manhã, notificamos o governo de que estamos entrando com uma ação judicial hoje para proteger nossos direitos garantidos pela Primeira Emenda e defender o princípio de que não cabe ao governo decidir o que a imprensa noticia ou publica”, afirmaram as três organizações de notícias em um comunicado conjunto nesta segunda-feira.

Continua após a publicidade

Proibição

O banimento das equipes dos três veículos foi anunciado por Trump na sexta-feira, 18.

“Tenho orgulho de anunciar que, com efeito imediato, estou banindo a rede de notícias falsas CNN, a MSNow e o Politico da Casa Branca como resultado de sua constante ‘reportagem’ de NOTÍCIAS FALSAS”, escreveu nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Segundo ele, “os veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou noticiar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América”.

No sábado, 19, repórteres da CNN e da MS NOW foram proibidos de acessar a Casa Branca, e funcionários do governo Trump apreenderam os crachás dos jornalistas.

Tradicionalmente, jornalistas de diferentes veículos dos EUA e do mundo têm acesso regular aos setores de imprensa da Casa Branca, para acompanhar entrevistas coletivas, pronunciamentos e anúncios no Salão Oval.

Continua após a publicidade

O presidente Donald Trump negou que esteja atacando a imprensa livre do país e disse que combate as “fake news”, que chamou de uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.

“A Casa Branca não está promovendo um ataque à imprensa livre, algo que eu valorizo. Ela está promovendo um ataque às FAKE NEWS, algo que cresceu como um câncer em nossos amados Estados Unidos da América. Elas são corruptas, intencionais, disseminadas, totalmente coordenadas e completamente fora de controle. São uma ameaça à nossa segurança nacional e precisam ser detidas, AGORA! ”, afirmou Trump em sua rede social Truth Social nesta segunda.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Continua após a publicidade

A medida segue a decisão do presidente americano, em fevereiro de 2025, de impedir a presença de jornalistas da agência de notícias Associated Press no Salão Oval, no avião presidencial Air Force One e em outros eventos de porte reduzido — que não comportam a equipe de imprensa completa — em retaliação à decisão do veículo de não seguir sua iniciativa de mudar o nome do Golfo do México.

Trump frequentemente reage com irritação à cobertura jornalística que considera desfavorável a si mesmo e tem um histórico de mover ações judiciais contra veículos de imprensa e de atacar repórteres individualmente, seja pessoalmente ou pelas redes sociais.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro do ano passado, o presidente moveu ações judiciais contra o The New York Times, o The Wall Street Journal, a BBC e outros veículos de imprensa.