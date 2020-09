Emirados Árabes anunciam lançamento de veículo explorador à Lua

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta terça-feira, 29, o lançamento de um veículo explorador à Lua para 2024. O anúncio foi feito pelo o vice-presidente dos Emirados e emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Maktoum, em sua conta oficial no Twitter.

“Iniciamos um projeto emiradense para explorar a Lua. Será um veículo explorador lunar de fabricação emiradense, que pousará na superfície da Lua em 2024”, disse. Maktoum indicou que o veículo será nomeado em homenagem a seu pai, Rachid, que é conhecido por ter modernizado Dubai.

We are launching the first-ever Arab mission to the moon by 2024. The lunar rover will send back images & data from new sites of the moon that haven’t been explored by previous lunar missions. The gathered data will be shared with global research centers & institutions. pic.twitter.com/b4NQ3reLIq

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 29, 2020