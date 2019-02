Embarcação com 250 pessoas a bordo naufraga na Índia

Uma embarcação com 250 pessoas a bordo naufragou nesta segunda-feira em um rio no noroeste da Índia devido a uma tempestade e 50 conseguiram salvar-se a nado, anunciou a polícia.

A embarcação afundou no rio Brahmaputra, no estado de Assam, depois de uma violenta tempestade, indicou a polícia, acrescentando que, no momento, não existem informações sobre os outros 200 passageiros.

A proprietária do ferry de dois andares, Doordarshan, afirmou temer que mais de 100 pessoas tenham morrido no naufrágio.

“O ferry viajava com cerca de 250 pessoas a bordo quando naufragou no rio Brahmaputra depois de uma tempestade”, afirmou P.C. Haloi, chefe da polícia do distrito de Dhubri.

Testemunhas afirmaram ter visto passageiros serem arrastados pelas fortes correntes do rio.

As equipes de resgate logo chegaram ao local e trabalham para achar sobreviventes, mas a escuridão e a violência das águas dificulta as tarefas de buscas.

Ferrys são uma forte comum de transporte nas regiões rurais da Índia e acidentes com essas embarcações são ainda mais comuns.

Em dos piores desastres do tipo, 79 peregrinos muçulmanos morreram afogados quando um barco superlotado afundou no estado de Bengal Ocidental.