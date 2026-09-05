Embaixador dos EUA em Israel ataca o primeiro-ministro britânico

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O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, criticou fortemente o primeiro-ministro britânico Keir Starmer após ele pedir que Israel reconsiderasse seu plano para Gaza. Huckabee comparou a posição de Starmer a uma suposta rendição aos nazistas na Segunda Guerra Mundial, gerando milhões de visualizações e intensa polêmica online.

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O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, lançou um ataque contra o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na sexta-feira, depois que este instou Israel a “reconsiderar imediatamente” seu plano para Gaza.

Keir Starmer tinha divulgado uma mensagem em suas redes sociais dizendo que a decisão do governo israelense de intensificar ainda mais sua ofensiva em Gaza é equivocada, e ao mesmo tempo instando o governo a reconsiderá-la imediatamente.

O primeiro-ministro britânico disse ainda que a cada dia a crise humanitária em Gaza se agrava e os reféns capturados pelo Hamas estão sendo mantidos em condições deploráveis e desumanas.

Mike Huckabee respondeu com outra mensagem, questionando se Israel deveria se render ao Hamas e fornecesse alimentos ao grupo terrorista, mesmo enquanto reféns israelenses passam fome.

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Huckabee questionou: “O Reino Unido se rendeu aos nazistas e lançou comida para eles? Já ouviu falar de Dresden, Primeiro-Ministro Starmer? Aquilo que vocês lançaram não era comida. Se o senhor fosse o Primeiro-Ministro naquela época, o Reino Unido estaria falando alemão!”.

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As mensagens do embaixador e do primeiro-ministro tiveram mais de 3 milhões de visualizações somente em uma das redes sociais. A mensagem de Huckabee gerou uma série de comentários de leitores indignados, chamando-o de assassino e defensor do genocídio.

Mike Huckabee é um pastor evangélico que apoia Israel. Ele já questionou no passado a própria existência dos palestinos. Em julho, ele afirmou que o reconhecimento do Estado a Palestina pela França equivaleria a dar vitória aos nazistas após a Segunda Guerra Mundial.