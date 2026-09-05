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Embaixador dos EUA em Israel ataca o primeiro-ministro britânico

Mike Huckabee critica duramente Keir Starmer, depois que este instou Israel a "reconsiderar imediatamente" seu plano para Gaza

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 16h46
Dois homens em close-up, divididos por uma linha vermelha vertical. À esquerda, um homem de cabelos grisalhos e óculos sorri. À direita, um homem mais velho, com barba grisalha, tem expressão séria
Primeiro-ministro Keir Starmer e embaixador Mike Huckabee -  (Andy Buchanan/Kevin Dietsch/AFP)
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Embaixador dos EUA em Israel ataca o primeiro-ministro britânico Priorizar nos meus resultados Google

O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, lançou um ataque contra o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na sexta-feira, depois que este instou Israel a “reconsiderar imediatamente” seu plano para Gaza.

Keir Starmer tinha divulgado uma mensagem em suas redes sociais dizendo que a decisão do governo israelense de intensificar ainda mais sua ofensiva em Gaza é equivocada, e ao mesmo tempo instando o governo a reconsiderá-la imediatamente.

O primeiro-ministro britânico disse ainda que a cada dia a crise humanitária em Gaza se agrava e os reféns capturados pelo Hamas estão sendo mantidos em condições deploráveis e desumanas.

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Mike Huckabee respondeu com outra mensagem, questionando se Israel deveria se render ao Hamas e fornecesse alimentos ao grupo terrorista, mesmo enquanto reféns israelenses passam fome.

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Huckabee questionou: “O Reino Unido se rendeu aos nazistas e lançou comida para eles? Já ouviu falar de Dresden, Primeiro-Ministro Starmer? Aquilo que vocês lançaram não era comida. Se o senhor fosse o Primeiro-Ministro naquela época, o Reino Unido estaria falando alemão!”.

Captura de tela de um post no X (Twitter) de Mike Huckabee criticando Keir Starmer, que havia postado uma declaração do governo israelense sobre a escalada em Gaza
Mensagens do embaixador americano em Israel e do primeiro-ministro alemão (./Reprodução)
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As mensagens do embaixador e do primeiro-ministro tiveram mais de 3 milhões de visualizações somente em uma das redes sociais. A mensagem de Huckabee gerou uma série de comentários de leitores indignados, chamando-o de assassino e defensor do genocídio.

Mike Huckabee é um pastor evangélico que apoia Israel. Ele já questionou no passado a própria existência dos palestinos. Em julho, ele afirmou que o reconhecimento do Estado a Palestina pela França equivaleria a dar vitória aos nazistas após a Segunda Guerra Mundial.

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