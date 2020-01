Embaixador do Reino Unido é detido no Irã em meio a protestos

As autoridades iranianas detiveram brevemente neste sábado, 11, o embaixador do Reino Unido no Irã, Rob Macaire, informou o ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab.

“A detenção de nosso embaixador em Teerã sem razão ou explicação é uma violação flagrante da legislação internacional”, declarou Raab.

A emissora Sky News informou que Macaire foi preso por suspeita de “organizar, provocar e dirigir ações radicais”. De acordo com a imprensa britânica, ele assistia a uma vigília para homenagear as vítimas da queda do avião ucraniano em Teerã nesta semana, ato que se tornou um protesto contra o governo, e foi preso quando voltava à embaixada do Reino Unido. O diplomata foi libertado depois de uma hora.

Raab afirmou que o Irã deve escolher entre “avançar para o status de pária” ou “tomar medidas para uma desescalada e adotar o caminho diplomático”.

Os Estados Unidos pediram neste sábado ao Irã que se desculpe por ter detido brevemente o embaixador do Reino Unido. “Isso viola a Convenção de Viena. Fazemos um chamado ao regime para que se desculpe formalmente com o Reino Unido por violar seus direitos e que respeite os direitos de todos os diplomatas”, tuitou a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

Os protestos deste sábado no Irã ocorrem depois de o regime de Teerã admitir ter derrubado por engano o avião da Ukrania International Airlines que decolou do aeroporto da capital iraniana na quarta-feira, 8, rumo a Kiev, na Ucrânia, e caiu dois minutos depois, deixando 176 mortos.

A aeronave foi atingida por um míssil disparado pela Guarda Revolucionária do Irã poucas horas depois dos ataques iranianos a duas bases americanas no Iraque, lançados como retaliação à morte do general Qasem Soleimani, em 3 de janeiro, em um bombardeio por um drone dos EUA.

A polícia do Irã dispersou estudantes que protestavam na capital do país na tarde de hoje, segundo a agência de agência iraniana Fars.

(com AFP e EFE)