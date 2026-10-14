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Embaixador do Irã surpreende rainha da Espanha com gesto em evento

Episódio aconteceu durante cerimônia no Palácio de Madri

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 12h00
Membros da realeza espanhola em evento formal: a Princesa Leonor em uniforme militar, a Infanta Sofia em terno vermelho, a Rainha Letizia em vestido rosa e o Rei Felipe VI de terno escuro, cumprimentando um homem idoso
Embaixador do Irã na Espanha se recusa a apertar a mão da rainha Letizia e da princesa Leonor (Vídeo/Reprodução)
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O embaixador do Irã na Espanha, Reza Zabib, protagonizou um momento constrangedor durante a tradicional cerimônia de recepção realizada na segunda-feira, 12, no Palácio Real de Madri, por ocasião do Dia Nacional da Espanha.

No momento do tradicional cumprimento às autoridades e aos convidados, o diplomata apertou a mão do rei Felipe VI normalmente. Ao chegar diante da rainha Letizia, no entanto, juntou as mãos e inclinou levemente a cabeça, sem estabelecer contato físico. O mesmo gesto foi repetido diante da princesa Leonor e da infanta Sofía. A rainha reagiu com um aceno de cabeça e continuou sem perder a postura.

O episódio não é inédito. O embaixador iraniano já havia adotado a mesma postura em outras ocasiões oficiais, incluindo recepções diplomáticas anteriores. O comportamento está relacionado a costumes sociais e religiosos praticados no Irã, que restringem o contato físico entre homens e mulheres em determinados contextos.

A tradição também foi mantida pelo antecessor de Zabib no cargo, Hassan Ghashghavi, que protagonizou situações semelhantes durante eventos oficiais com a família real espanhola. Segundo relatos anteriores, a embaixada iraniana já havia informado ao protocolo da Casa Real sobre a forma como seus representantes realizariam os cumprimentos.

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