Embaixador do Irã surpreende rainha da Espanha com gesto em evento

O embaixador do Irã na Espanha, Reza Zabib, protagonizou um momento constrangedor durante a tradicional cerimônia de recepção realizada na segunda-feira, 12, no Palácio Real de Madri, por ocasião do Dia Nacional da Espanha.

No momento do tradicional cumprimento às autoridades e aos convidados, o diplomata apertou a mão do rei Felipe VI normalmente. Ao chegar diante da rainha Letizia, no entanto, juntou as mãos e inclinou levemente a cabeça, sem estabelecer contato físico. O mesmo gesto foi repetido diante da princesa Leonor e da infanta Sofía. A rainha reagiu com um aceno de cabeça e continuou sem perder a postura.

O episódio não é inédito. O embaixador iraniano já havia adotado a mesma postura em outras ocasiões oficiais, incluindo recepções diplomáticas anteriores. O comportamento está relacionado a costumes sociais e religiosos praticados no Irã, que restringem o contato físico entre homens e mulheres em determinados contextos.

A tradição também foi mantida pelo antecessor de Zabib no cargo, Hassan Ghashghavi, que protagonizou situações semelhantes durante eventos oficiais com a família real espanhola. Segundo relatos anteriores, a embaixada iraniana já havia informado ao protocolo da Casa Real sobre a forma como seus representantes realizariam os cumprimentos.

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