Embaixador diz que resposta de Moscou aos EUA será proporcional

O embaixador da Rússia em Washington, Anatoly Antonov, disse nesta segunda-feira que a decisão americana de expulsar diplomatas russos foi “equivocada” e está destruindo o pouco que resta dos laços entre Estados Unidos e Rússia, relatou a agência de notícias russa RIA.

Comentando sobre possível retaliação da Rússia, Antonov disse que a resposta de Moscou será proporcional e que os Estados Unidos só entendem força, ainda segundo a agência.

Também nesta segunda-feira, o senador russo Vladimir Dzhabarov disse que a Rússia irá expulsar 60 membros de missões diplomáticas dos Estados Unidos em resposta à expulsão de russos pelos Estados Unidos, segundo a RIA.

Os Estados Unidos anunciaram mais cedo nesta segunda-feira que expulsaram 60 diplomatas russos devido a um ataque com uso de agente nervoso contra um ex-espião russo no Reino Unido, ocorrido no início deste mês.

O governo de Donald Trump também anunciou que fechará o consulado da Rússia em Seattle, que acredita servir como principal posto para as operações de inteligência russa no país, segundo o jornal Washington Post.

A União Europeia seguiu o mesmo caminho. Segundo o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, catorze países do bloco expulsarão diplomatas russos.

Tusk não especificou quais países da UE estavam expulsando diplomatas, mas Alemanha, França, Itália, Dinamarca, Letônia, Lituânia e a Polônia fizeram anúncios individuais. Mais declarações são esperadas nesta segunda-feira.

O Reino Unido já havia expulsado 23 diplomatas do governo de Vladimir Putin pelo mesmo caso.

(Com Reuters)