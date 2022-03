Embaixador da Rússia diz que ‘ucranianos estão se bombardeando’

Em reunião Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, nesta segunda-feira, 7, o embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, disse que os ucranianos “estão se bombardeando”.

A alegação fez com que os diplomatas presentes no Conselho ficassem indignados com o posicionamento da Rússia.

“Está claro que Putin tem um plano para brutalizar a Ucrânia “, disse a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield.

A representante americana lembrou também que dezenas de crianças estão morrendo e algumas ficando mudas por causa dos traumas do conflito acontecendo ao seu redor.

“O custo humanitário da guerra do presidente Putin na Ucrânia está aumentando. As crianças estão morrendo, as pessoas estão fugindo de suas casas . Para quê?”, disse Thomas-Greenfield.