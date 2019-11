Embaixada russa publica foto dos Brics com Temer no lugar de Bolsonaro

A embaixada da Rússia no Reino Unido publicou no Twitter nesta sexta-feira, 15, uma foto de um encontro dos Brics que mostra o ex-presidente Michel Temer, e não Jair Bolsonaro. A imagem viralizou nas redes sociais.

Na publicação, a embaixada cita uma declaração do presidente russo, Vladimir Putin, sobre o avanço das tecnologias de geração de energia nuclear. “A Rússia tem as tecnologias de geração de energia nuclear mais amigáveis e sustentáveis. Estamos prontos para expandir nossa cooperação com os países dos Brics para o benefício mútuo dos projetos nucleares”, diz a mensagem que acompanha a foto.

President Putin: Russia has the most advanced, environmentally friendly and clean nuclear power generation technologies. We are ready to expand cooperation with #BRICS nations in mutually beneficial nuclear projects. pic.twitter.com/SqsxZfknij — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) November 15, 2019

A imagem, porém, é de um encontro informal realizado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul na cidade chinesa de Hangzhou em 2016. Além do ex-presidente Michel Temer, a foto também está desatualizada por mostrar o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma e não o atual líder do país, Cyril Ramaphosa.

Os Brics se reuniram na quarta e quinta-feira desta semana em Brasília para a 11ª cúpula do grupo. Durante o evento, Bolsonaro realizou reuniões bilaterais com os líderes de todos os países da aliança.

Ao final da cúpula, as nações publicaram uma declaração em que reafirmaram seu compromisso com o multilateralismo nas relações internacionais e a necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, mas deixaram de fora qualquer menção às crises na Venezuela e na Bolívia.