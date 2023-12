Embaixada de Israel estampa ônibus do Rio com fotos de reféns do Hamas

A Embaixada de Israel no Brasil realiza no Rio, até o dia 11 de janeiro, uma campanha para sensibilizar a população carioca sobre os reféns mantidos pelo Hamas, em meio à guerra. A iniciativa, uma parceria com o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos e a StandWithUs Brasil, colocou imagens de vítimas mantidas sob o controle do grupo palestino em 30 ônibus da cidade, que circularão também com nome e idade dessas pessoas: o único refém brasileiro, Michel Nisenbaum, além de Kfir Bibas, o mais novo, com 10 meses de vida, e seu irmão Ariel, de 4 anos, todos sequestrados desde o dia 7 de outubro.

A campanha tem abrangência nacional, e pretende seguir ao longo dos próximos meses em outras cidades do Brasil. Antes do Rio, movimento similar foi realizado em Brasília, e já há previsão de que chegue em Salvador em breve. Na capital carioca, as linhas que terão ônibus com as fotos dos reféns são 232, 249, 306 312, 313, 323, 327, 328, 335, 338, 348, 352, 361, 368, 483, 485, 486, 600, 606, 607 613, 622, 623, 625, 665, 692, e 862. As imagens foram colocadas nos vidros traseiros dos coletivos.

Para o presidente-executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst, é importante que as informações sobre as vítimas sejam “amplamente divulgadas, para assim aumentar a conscientização sobre a dimensão do problema”. “É urgente que todos exijam ativamente o retorno dos sequestrados que estão há quase 80 dias nas mãos dos terroristas do Hamas”, diz.

Na última semana, familiares de Michel Nisenbaum e das duas crianças mantidas reféns estiveram no Brasil, além de Argentina e Uruguai, em uma comitiva com outros integrantes das famílias de sequestrados. A irmã e a filha de Nisenbaum, inclusive, se encontraram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em busca de apoio. A intenção final, com a sensibilização da população, é conseguir a libertação dos reféns em Gaza.

Conforme fontes oficiais de Israel, no início de outubro cerca de 240 pessoas foram levadas para a Faixa de Gaza pelo Hamas e grupos apoiadores. Acredita-se que 128 reféns permaneçam reféns – nem todos vivos – após o acordo de trégua que libertou 105. As Forças de Defesa de Israel confirmaram a morte de 21 dos que ainda estão detidos pelo Hamas, citando novas informações e descobertas obtidas por tropas que operam em Gaza. Para o Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, o país não tem dormido tranquilo desde o ataque inicial, em 7 de outubro, sabendo que ainda há muitas pessoas sequestradas.

“Não sabemos em que estado estão e temos medo de que muitos já tenham sido brutalmente torturados e assassinados pelo Hamas nos últimos dois meses. Queremos que não sejam esquecidos, porque nós mesmos não os esqueceremos até que voltem para casa”, afirma.

