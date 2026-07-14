Embaixada britânica publica ‘memorando de emergência’ antes de partida contra Argentina

A Embaixada Britânica publicou nas redes sociais um suposto “memorando de emergência” – feito de forma bem humorada e descontraído – com orientações para lidar com o resultado da semifinal entre Inglaterra e Argentina, na quarta-feira, 15. A rivalidade entre os países vai muito além das quatro linhas e tem como pano de fundo a guerra pelas Ilhas Malvinas.

O documento bem humorado, divulgado no Instagram, traz instruções para possíveis cenários após o jogo. Caso a Inglaterra vença, a recomendação é “comemorar com bom gosto, ponto final”. Se a Argentina sair vencedora, a orientação é parabenizar o adversário, desejar boa sorte na final e “evitar alegar teorias da conspiração inexistentes”.

A mensagem ainda libera o uso de memes, desde que sejam feitos “com tato”, e termina com uma brincadeira: “Como se diz nos corredores de Oxford, ‘o forno ainda não está pronto para os pãezinhos’”. O texto é assinado pelo fictício “Escritório de Sua Majestade para a Contingência de um Jogo da Copa do Mundo Inglaterra-Argentina”.

O Reino Unido é formado por quatro países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

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Rivalidade histórica

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O tom descontraído da publicação esconde uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Inglaterra e Argentina carregam uma relação marcada pela Guerra das Malvinas, conflito de 1982 pela soberania das ilhas no Atlântico Sul. A guerra terminou em 14 de junho de 1982 com a rendição argentina. O conflito deixou 649 argentinos e 258 britânicos mortos, além de milhares de feridos e prisioneiros.

Em 1986, apenas quatro anos após a guerra, as seleções se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Mundo do México em uma partida que se tornou histórica. Naquele jogo, o argentino Diego Maradona protagonizou um dos momentos mais lembrados da história dos Mundiais: marcou o famoso gol com a mão, que ficou conhecido como “La Mano de Dios”, após um lance não percebido pela arbitragem.

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A vitória argentina por 2 a 1 eliminou a Inglaterra do torneio e levou a Argentina à conquista da taça. Décadas depois, a rivalidade continua presente entre torcedores.

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