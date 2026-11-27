O Senado da Argentina aprovou nesta quinta-feira, 26, por 43 votos a 29, um projeto de lei que suspende as eleições primárias no país. Defendida pelo governo de Javier Milei, a mudança pode favorecer a tentativa de reeleição do presidente argentino, que enfrenta queda de popularidade e desaceleração da economia.

O texto também prevê a redução do financiamento público aos partidos e o fim da obrigatoriedade do debate presidencial antes do primeiro turno, previsto para outubro do próximo ano. O encontro entre os candidatos, porém, continuaria obrigatório em uma eventual segunda rodada. A proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados para virar lei.

O governo argumenta que a medida reduziria despesas e simplificaria o calendário eleitoral. “Queremos um sistema mais eficiente. Queremos um sistema mais simples e transparente”, afirmou o senador Bruno Olivera, do partido governista A Liberdade Avança.

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Criadas por lei em 2009, as Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias, conhecidas como PASO, definem as candidaturas que disputarão as eleições gerais. Todas as legendas participam da mesma votação, inclusive quando apresentam apenas um nome, e os eleitores podem escolher candidatos independentemente de filiação partidária.

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Na prática, a consulta também funciona como um termômetro nacional da força dos concorrentes antes da disputa definitiva.É esse caráter de teste antecipado que ajuda a explicar o interesse do governo na suspensão. Segundo analistas ouvidos pela agência de notícias Reuters, a mudança retiraria do calendário uma votação capaz de expor o desgaste de Milei e provocar oscilações nos mercados financeiros.

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A suspensão das primárias ambém poderia dificultar a articulação da oposição peronista, hoje dividida, que precisaria negociar uma candidatura unificada por meio de mecanismos internos dos partidos, sem a consulta nacional.