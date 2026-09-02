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Em visita ao Egito, Xi Jinping defende ‘nova ordem de segurança’ no Oriente Médio

Presidente chinês diz que países da região devem ser 'mestres de seu próprio destino', em alfinetada aos EUA, e reforça parceria com Cairo de olho em Suez

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 14h53 | Atualizado em 3 set 2026, 11h26
O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, no Cairo em 2 de setembro de 2026.
O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, no Cairo em 2 de setembro de 2026. (PRESIDÊNCIA EGÍPCIA/AFP)
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Em visita ao Egito, Xi Jinping defende ‘nova ordem de segurança’ no Oriente Médio Priorizar nos meus resultados Google

Em sua primeira visita ao Egito em uma década, o presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta quarta-feira, 2, que os países do Oriente Médio se oponham a interferências externas e discutam uma nova ordem de segurança regional.

Xi foi recebido pelo presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, com uma cerimônia militar no Cairo. Segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, o líder chinês afirmou que os países da região devem ser “mestres de seu próprio destino”, acrescentando que a China está disposta a cooperar com as nações do Oriente Médio para proteger as rotas marítimas, cuja importância aumentou após a guerra no Irã afetar a navegação pelo Estreito de Ormuz e pelo estreito de Bab al-Mandeb.

Os dois líderes concordaram em aprofundar a cooperação nas áreas de segurança e no combate ao terrorismo, além de ampliar as parcerias em setores como data centers, semicondutores e cadeias de fornecimento de minerais estratégicos. China e Egito também pretendem estimular o uso das moedas dos dois países nas relações comerciais e nos investimentos.

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Aproximação estratégica

A aproximação ocorre enquanto aliados tradicionais dos Estados Unidos no Oriente Médio reavaliam suas relações estratégicas após meses de conflito afetarem o comércio e as economias da região.

O Egito é um dos principais parceiros militares americanos e recebe cerca de US$ 1,3 bilhão anualmente em ajuda militar de Washington. Nos últimos anos, porém, o governo de al-Sisi tem intensificado seus vínculos econômicos e militares com Pequim.

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+ Pequim prepara cúpula trilateral com Xi, Putin e Trump, diz governo russo

Para o Cairo, a aproximação com a China faz parte de uma estratégia de diversificação das alianças internacionais. Em artigo publicado antes da visita de Xi, Sisi afirmou que o Egito busca manter um “equilíbrio estratégico” em meio à crescente rivalidade entre as grandes potências.

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Já para Pequim, o Egito representa um parceiro estratégico pela influência diplomática no Oriente Médio, pela ligação com o continente africano e por sua posição geográfica. O país, que abriga o Canal de Suez e tem mais de 110 milhões de habitantes, também é um mercado relevante para as empresas chinesas.

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