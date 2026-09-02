Em visita ao Egito, Xi Jinping defende ‘nova ordem de segurança’ no Oriente Médio

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Em visita histórica ao Egito, Xi Jinping defende que o Oriente Médio defina seu próprio destino e discuta uma nova ordem de segurança. China e Egito aprofundam laços em segurança, tecnologia e comércio, com foco em cooperação regional e autonomia, redefinindo alianças na região.

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Em sua primeira visita ao Egito em uma década, o presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta quarta-feira, 2, que os países do Oriente Médio se oponham a interferências externas e discutam uma nova ordem de segurança regional.

Xi foi recebido pelo presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, com uma cerimônia militar no Cairo. Segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, o líder chinês afirmou que os países da região devem ser “mestres de seu próprio destino”, acrescentando que a China está disposta a cooperar com as nações do Oriente Médio para proteger as rotas marítimas, cuja importância aumentou após a guerra no Irã afetar a navegação pelo Estreito de Ormuz e pelo estreito de Bab al-Mandeb.

Os dois líderes concordaram em aprofundar a cooperação nas áreas de segurança e no combate ao terrorismo, além de ampliar as parcerias em setores como data centers, semicondutores e cadeias de fornecimento de minerais estratégicos. China e Egito também pretendem estimular o uso das moedas dos dois países nas relações comerciais e nos investimentos.

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Aproximação estratégica

A aproximação ocorre enquanto aliados tradicionais dos Estados Unidos no Oriente Médio reavaliam suas relações estratégicas após meses de conflito afetarem o comércio e as economias da região.

O Egito é um dos principais parceiros militares americanos e recebe cerca de US$ 1,3 bilhão anualmente em ajuda militar de Washington. Nos últimos anos, porém, o governo de al-Sisi tem intensificado seus vínculos econômicos e militares com Pequim.

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Para o Cairo, a aproximação com a China faz parte de uma estratégia de diversificação das alianças internacionais. Em artigo publicado antes da visita de Xi, Sisi afirmou que o Egito busca manter um “equilíbrio estratégico” em meio à crescente rivalidade entre as grandes potências.

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Já para Pequim, o Egito representa um parceiro estratégico pela influência diplomática no Oriente Médio, pela ligação com o continente africano e por sua posição geográfica. O país, que abriga o Canal de Suez e tem mais de 110 milhões de habitantes, também é um mercado relevante para as empresas chinesas.