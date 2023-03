Vídeo: VEJA visita China e mostra os desafios do gigante asiático

Para entender em detalhes o funcionamento de uma das maiores potências econômicas do planeta, com crescimento de 5% previsto para 2023, VEJA enviou para a China o editor Ricardo Ferraz. Nas duas últimas semanas, ele esteve entre a capital e Xangai. Nesse fascinante mergulho na nação asiática, o jornalista conversou com executivos de companhias, analistas de renome e especialistas em relações internacionais — mas, sobretudo, circulou pelas ruas, em conversas com a população, de modo a entender o cotidiano entre a reabertura do país aos estrangeiros e a mão dura do Estado.

+ China: os dilemas políticos no conflito entre tradição e modernidade

“Isso aqui é outro planeta”, diz Ferraz, que rodou por lá mais de uma centena de quilômetros de bicicleta, como ainda fazem milhões de habitantes na terra de Xi. “O país mira estratégias para empurrar a economia e trabalha com disciplina total para chegar ao topo.” Eis a receita chinesa.

+ VEJA visita a China e mostra poderio econômico do país que receberá Lula

Confira o vídeo:

Continua após a publicidade