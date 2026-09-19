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Em vídeo, Trump manda ‘mensagem ao resto do mundo’ e promete era de ouro

Republicano anunciou um 'czar da IA' no governo e sugeriu trocar o nome da tecnologia para 'Inteligência Suprema'

Por Lucas Almeida 19 set 2026, 19h30
O presidente dos EUA, Donald Trump.
O presidente dos EUA, Donald Trump.  (Richard Heathcote/Getty Images)
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Em vídeo, Trump manda ‘mensagem ao resto do mundo’ e promete era de ouro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Donald Trump compartilhou neste sábado, 19, um vídeo de divulgação do próprio mandato, em meio à maior rejeição já registrada em seus dois governos. “Às vezes, na história, existe aquele momento mágico. Alguém surge em cena e tudo muda”, diz a gravação, que reúne cenas na Casa Branca e em eventos oficiais ao som de uma trilha épica. “Esta é uma mensagem para o resto do mundo”, continua. “Meus compatriotas americanos, preparem-se para um futuro incrível, pois a era de ouro da América está apenas começando.”

O vídeo foi publicado no mesmo dia em que Trump fez uma série de posts sobre inteligência artificial. No Truth Social, o presidente anunciou que criará o cargo de “czar da IA”, responsável por comandar uma força-tarefa para desenvolver a tecnologia nos Estados Unidos. “De forma alguma iremos impedir ou sufocar o crescimento desta indústria incrível. Pelo contrário: vamos valorizá-la, apoiá-la e acompanhá-la à medida que cresce”, escreveu.

Em seguida, Trump abriu uma enquete na plataforma para renomear o termo “inteligência artificial”. “Uma descrição muito mais elegante e precisa desse novo fenômeno seria Inteligência Superior, Inteligência Extrema ou Inteligência Suprema”, afirmou, listando as três opções para votação dos seguidores.

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Entenda a rejeição de Trump

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Uma pesquisa divulgada em 24 de agosto revelou que a rejeição ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu uma nova marca e chegou a 65%, o pior resultado já registrado nos dois mandatos do republicano. Por outro lado, 33% dos entrevistados aprovam o ocupante do Salão Oval.

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O levantamento coletou a opinião de 1.215 americanos entre os dias 21 e 24 de agosto. Segundo a Reuters/Ipsos, a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Se comparados à pesquisa anterior, divulgada em 17 de agosto, os dados atuais indicam um aumento de 1% na desaprovação de Trump — de 64% para 65%. No entanto, o nível de aprovação continuou o mesmo de um levantamento para o outro: 33%. O número é o mesmo registrado em dezembro de 2017, quando o republicano atingiu a menor taxa de aprovação em seu primeiro mandato.

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