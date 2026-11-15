Em viagem ao Peru, papa Leão visita cidade amazônica ameaçada por desmatamento

Nos dias finais de um giro de doze dias pela América do Sul, o papa Leão XIV, que está no Peru desde a quinta-feira, 11, visitou na parte da manhã deste domingo, 15, a cidade de Cusco, antiga capital do império Inca, e seguiu depois para o município Pucallpa, onde, em um discurso feito no mesmo dias aos locais, alertou para os riscos do desmatamento, do minério ilegal e também do avanço do crime organizado pela região, além de defender o respeito aos direitos dos povos indígenas. Localizada ao leste do Peru, Pucallpa está no coração da Amazônia peruana e sofre com o avanço da mineração irregular.

Esta foi a primeira viagem de Leão XIV ao continente sul-americano desde que assumiu o pontificado e também marca o seu primeiro retorno ao Peru, país onde viveu por mais de vinte anos e que considera sua “segunda pátria”, desde 2023, quando deixou o país após servir como bispo da cidade de Chiclayo de 2015 até 2023.

“Vocês conhecem bem as feridas causadas pelo desmatamento indiscriminado, pela contaminação das águas, em razão da mineração ilegal, e pelos vazamentos de petróleo, que não são acidentes fortuitos, comprometendo a subsistência da população, além da sombra insidiosa do tráfico de drogas”, disse o papa em seu pronunciamento a uma plateia formada por missionários e representantes de povos indígenas locais. “Proteger a floresta amazônica não pode ser uma coisa separada de cuidar das pessoas que vivem nela.”

A viagem de Leão XIV incluiu ainda paradas pelo Uruguai, onde a última visita de um papa tinha sido em 1988, e a Argentina, que também não recebia o líder do Vaticano desde 1987, nos dois casos com João Paulo II.