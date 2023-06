Em viagem a Nova York, Modi tenta estreitar laços da Índia com os EUA

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, desembarcou nesta terça-feira, 20, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em uma missão de aprofundar os laços entre Nova Délhi e Washington. A expectativa é de intensificação da troca entre as nações nos setores da indústria de defesa e de alta tecnologia, em uma tentativa indiana de ter acesso aos avanços da inteligência americana.

“Também me encontrarei com alguns dos principais CEOs para discutir oportunidades para elevar nosso relacionamento comercial e de investimento e para construir cadeias de suprimentos globais resilientes”, comunicou antes da sua partida.

+ Premiê Modi promete transformar Índia em país desenvolvido em 25 anos

Em contrapartida, o governo americano enxerga na aproximação com a Índia uma possibilidade de combater avanços chineses ao redor do globo. O projeto de tornar mais forte a nação de Modi tem como finalidade a promoção da segurança regional no Indo-Pacífico.

Abrindo espaço para a parceria, o premiê indiano discursará, pela segunda vez desde o início da sua atuação, em uma reunião do Congresso americano. Apesar de ser a segunda vez que Modi fala aos legisladores dos EUA, a movimentação política é considerada rara, já que ele teve seu visto negado para entrar no país por questões relacionadas aos direitos humanos.

Continua após a publicidade

O clima de positividade entre os Estados, contudo, encontra um empecilho: o posicionamento indiano sobre a guerra na Ucrânia, que teve início em fevereiro do ano passado. O país, que não condena a invasão e defende que as discordâncias sejam resolvidas por vias diplomáticas, tem também aumentado a importação de petróleo russo, em discordância às sanções impostas pelo ocidente ao governo de Vladimir Putin.

“Acho que a posição da Índia é bem conhecida e compreendida em todo o mundo. O mundo tem plena confiança de que a prioridade máxima da Índia é a paz”, ressaltou Modi, em depoimento ao Wall Street Journal.

+ Premiê indiano: Brasil e Índia não são neutros, mas buscam paz na Ucrânia

Cumprindo a promessa pré-decolagem, o primeiro-ministro estaria com um encontro marcado com o presidente-executivo da Tesla e proprietário do Twitter, Elon Musk, de acordo com a agência de notícias indiana Asian News International. Em uma antecipação aos planos de Modi, funcionários da Tesla participaram de uma reunião com o vice-ministro de tecnologia da Índia no último mês, para negociar a instalação de uma base de produção no país.

A aproximação de Musk, no entanto, se restringe à fabricante de veículos elétricos, não alcançando os outros negócios do empresário. Na última semana, o cofundador do Twitter, Jack Dorsey, acusou a Índia ter ameaçado expulsar a rede social do país caso não restringisse contas críticas ao tratamento dos protestos de agricultores. Em reposta, Modi disse que a afirmação é uma “mentira absoluta”.

Continua após a publicidade

Siga