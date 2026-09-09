Em turnê sul-americana, Marco Rubio chega ao Equador para visitar mais um aliado

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chegou ao Equador para uma turnê estratégica pela América do Sul. A visita, que inclui encontros com presidentes do Equador e Colômbia, visa consolidar a cooperação militar e econômica, focando no combate ao narcotráfico e na promoção de investimentos americanos, enquanto busca conter a influência de China, Rússia e Irã na região.

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, desembarcou nesta quarta-feira, 9, em Quito, no Equador, como parte de uma turnê estratégica pela América do Sul que visa consolidar a cooperação militar e econômica com aliados regionais — e ampliar ainda mais a influência americana no continente. Esta é a segunda visita de Rubio à capital equatoriana desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2025.

Na cidade, Rubio tem um encontro marcado com o presidente Daniel Noboa, considerado um aliado fiel de Donald Trump na guerra contra os cartéis de drogas. A expectativa é que a agenda da dupla foque na atualização de leis de extradição e no incremento de operações militares. Além da segurança, os Estados Unidos buscam promover investimentos de empresas com forte peso político, como Google, Palantir e SpaceX.

Desde o início do ano, as forças militares dos dois países já realizam ações conjuntas no Pacífico equatoriano para interceptar embarcações pesqueiras suspeitas de ter ligação com o narcotráfico. Até o momento, as forças armadas de ambos os países já afundaram seis barcos, o que gerou denúncias de violações de direitos humanos.

Em artigo de autoria de Rubio publicado na imprensa regional, o secretário destacou que Noboa enfrenta organizações criminosas que “antes operavam como se fossem intocáveis. Mas não são”.

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Turnê pelas Américas

Antes de chegar ao Equador, o diplomata esteve em Barranquilla, onde se reuniu com o recém-eleito presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella. Tanto Bogotá como Quito formalizaram sua adesão ao Escudo das Américas, uma coalizão antidrogas criada por Trump que prevê operações militares conjutas entre seus 18 membros latino-americanos e os Estados Unidos.

Rubio informou que Washington discute intensamente o fornecimento de treinamento especializado, inteligência e equipamentos militares para apoiar as forças colombianas no combate ao tráfico.

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A intenção do secretário com a turnê pelo continente possui um objetivo claro: conter o avanço da influência da China, Rússia e Irã na América Latina. Segundo fontes citadas pela agência de notícias AFP, essa diretriz é uma prioridade central na estratégia de segurança nacional estabelecida pelo secretário.

O roteiro diplomático será concluído na quinta-feira, 10, em Lima, onde Rubio se encontrará com a nova presidente do Peru, Keiko Fujimori, outra direitista linha-dura que recém-confirmou a adesão ao Escudo das Américas.