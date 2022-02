Em transmissão vazada, Fernández se queixa dos EUA e FMI a Putin

Menos de uma semana depois de chegar a um princípio de acordo com o Fundo Monetário Internacional, em uma negociação que teve envolvimento dos Estados Unidos, o presidente argentino, Alberto Fernández, disse que seu país precisa deixar de depender economicamente de ambos. A fala foi proferida durante reunião privada no Kremlin com o presidente russo, Vladimir Putin, na quinta-feira, 3.

“Tenho certeza que a Argentina precisa deixar de ser tão dependente do Fundo e dos Estados Unidos e se abrir para outros lugares, e é onde me parece que a Rússia tem um lugar muito importante”, disse Fernández.

Tradicionalmente, os primeiros minutos de encontros presidenciais são transmitidos para jornalistas que ficam em uma sala de imprensa do lado de fora. No entanto, pelo que tudo indica, os presidentes não estavam cientes que os jornalistas já assistiam ao vivo ao encontro durante o momento das falas de Fernández e, antes que uma funcionária desligasse a tela com a transmissão, 10 minutos de conversa foram transmitidos.

Segundo o presidente, quando sua coalizão política esteve no governo entre 2003 e 2015, tentou aliviar a Argentina da “pressão” do relacionamento com Washington e o FMI, mas o governo seguinte, do ex-presidente Mauricio Macri, aprofundou novamente estes laços.

A fala se dá em meio à espera de autoridades argentinas pela confirmação do acordo com o FMI por parte da diretoria do fundo e o Congresso argentino. O acordo tem objetivo de reestruturar os pagamentos de uma dívida de 44,5 bilhões de dólares, em meio à prolongada crise financeira atravessada pelo país, de forma que não implique em um ajuste acentuado na economia, podendo levar mais argentinos à pobreza.

Minutos depois da reunião com Putin, Fernández esclareceu ao jornal argentino Clarín sobre a fala.

“O que proponho é a dependência que a Argentina gera devido a uma organização como o Fundo e sabendo que os Estados Unidos têm um peso predominante”, disse. “Apresentei-lhe a minha ideia do que acho que a Argentina deve fazer em termos de relações internacionais, a Argentina não deve ser satélite de ninguém, deve ser o que for conveniente para a Argentina e com essa inteligência vim vê-lo”.3

“Porta de entrada”

Durante a transmissão, Fernández também propôs que a Rússia veja a Argentina como “porta de entrada” para a América Latina, citando um “ambiente muito favorável”.

“É uma grande oportunidade. Parece-me que este é o momento em que podemos fazer progressos em outras áreas. O que eu percebo é que temos uma sociedade que está predisposta a avançar com acordos”, enfatizou.

O mandatário argentino também disse ser “profundamente grato” a Moscou pelo fornecimento de vacinas “em um momento em que elas estavam em falta”, enfatizando que seu país está enviando remessas da Sputnik V para outras nações latinas, como Equador, Peru e Paraguai.

Fernández também lembrou que foi vacinado com duas doses do imunizante russo e que esperou, para a de reforço, a chegada de novas vacinas russas. Putin respondeu que fez o mesmo e agredeceu a Argentina por ter sido “o primeiro país ocidental” a autorizar a Sputnik.

Em comunicado, citando momentos não transmitidos da conversa, o Kremlin afirmou que os dois líderes também debateram “perspectivas para o desenvolvimento da parceria estratégica russo-argentina nas esferas política, econômica e comercial, cultural e humanitária”. A agenda das conversas também incluiu temas da agenda internacional e regional.

“A Argentina apoia muitas das iniciativas russas que são apresentadas no Conselho de Segurança e outros órgãos da ONU”, disse Yuri Ushakov, assessor de Putin.