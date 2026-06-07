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Após o primeiro ataque direto do Irã contra Israel, o presidente dos EUA, Donald Trump, interveio. Ele ligará para Benjamin Netanyahu para pedir que Israel não revide, visando evitar uma escalada de hostilidades e proteger um acordo iminente com o Irã. Trump alerta sobre o ciclo de violência e a importância da negociação.

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Diante do primeiro ataque do Irã contra Israel desde o cessar-fogo estabelecido em abril contra confrontos entre Israel e o Líbano, ocorrido neste domingo, 7, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump acenou que vai trabalhar para que não haja uma escalada nas hostilidades entre os países. Dois correspondentes de veículos de comunicação relataram que conversaram por telefone com Trump e que ele afirmou que vai ligar para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitando que ele não faça retaliações.

O correspondente especialista em Oriente Médio do site estadunidense Axios, Barak Ravid, compartilhou o conteúdo da conversa em suas redes sociais e contou que Trump afirmou que o estabelecimento de um acordo com o Irã está muito próximo e ele será positivo, de modo que não pode fracassar em função de novos confrontos.

Ravid reproduziu trechos da conversa: “Vou ligar para Bibi (como Netanyahu é conhecido) agora mesmo e dizer para ele não retaliar. Cada um se divertiu. Israel teve seu ataque e o Irã teve o seu. Não precisamos de outro.”

Em outro trecho, mostrou um alerta de Trump sobre os possíveis impactos de uma retaliação. “Os ataques iranianos não feriram ninguém. Espero que Israel não retalie. Se Bibi revidar, isso vai continuar como nos últimos 47 anos, ou nos últimos 3.000 anos.”

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Em transmissão compartilhada pelo perfil da Casa Branca, o jornalista Trey Yingst, da Fox News, contou que o presidente dos Estados Unidos recomendou que o Irã retomasse as negociações. “O que eu sugeriria ao Irã: Vocês dispararam seus mísseis. Isso é o suficiente — voltem à mesa de negociações e façam um acordo.”

Ele teria dito ainda que um acordo de paz deve ser assinado até quarta-feira da próxima semana e que o ataque contra o Líbano não foi feito em coordenação dos Estados Unidos. Também teria dito: “Eu não estou feliz com isso”, segundo Yingst.

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Mísseis do Irã contra Israel

Neste domingo, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) relataram que o território israelense foi atacado por mísseis lançados pelo Irã, que foram interceptados.

A ofensiva ocorreu horas depois de Israel ter anunciado que atacou um quartel-general do grupo terrorista Hezbollah na região sul de Beirute, capital do Líbano.

No início deste mês, Netanyahu, ordenou a realização de ataques contra o sul de Beirute, embora um cessar-fogo esteja em vigor entre os países desde 17 de abril.

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A Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA) compartilhou uma declaração do conselheiro militar do líder do Irã, o general Mohsen Rezaei, confirmando que os mísseis eram uma resposta aos ataques ao território libanês.

“A República Islâmica do Irã anunciou repetidamente que não toleraria nenhuma violação do cessar-fogo ou agressão contra o Líbano. Esta noite, os agressores receberam sua resposta.”