Em telefonema, Putin e Trump têm conversa ‘extremamente franca’ sobre guerra na Ucrânia

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Vladimir Putin e Donald Trump tiveram conversa “extremamente franca” sobre a guerra na Ucrânia, após visita de enviados de Washington. Trump pediu o fim do conflito, enquanto Putin apresentou uma análise. O Kremlin classificou o diálogo como “construtivo” e “franco”. Logo após, a Rússia retomou ataques severos a Kiev.

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram uma conversa “extremamente franca”, nesta terça-feira, 8, sobre a guerra na Ucrânia, de acordo com um comunicado oficial do Kremlin.

A conversa entre os dois líderes políticos ocorreu depois que os enviados de Washington, Steve Witkoff e Jared Kushner, visitaram Moscou e Kiev durante o fim de semana. Foi significativo que haja uma retomada das negociações após meses de pausa devido ao envolvimento dos Estados Unidos na guerra no Oriente Médio, mas não houve avanços concretos após as conversas e os impasses entre Rússia e Ucrânia continuam os mesmos.

Segundo o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, durante o telefonema, os presidentes trocaram opiniões sobre as viagens feitas pela dupla de enviados americanos.

Na conversa, Trump reforçou a importância de pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia o mais rápido possível, enquanto Putin apresentou uma “análise objetiva e abrangente” da situação na frente de combate. A interação “durou exatamente uma hora, foi construtiva e extremamente franca”, declarou Ushakov, acrescentando que o presidente russo destacou, durante a ligação, que não tem “nenhum plano agressivo” contra a Europa.

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Putin também “destacou o que os americanos poderiam fazer de forma realista para pôr fim rapidamente às hostilidades”, disse Ushakov. O assessor do Kremlin qualificou como “positivos” os resultados da visita dos enviados de Trump e destacou que “o trabalho (…) vai continuar”.

Até a última atualização desta reportagem, nem Donald Trump, nem a Casa Branca haviam divulgado uma versão oficial do telefonema.

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Retomada dos ataques

A Rússia voltou a atacar Kiev com mísseis e drones nesta terça-feira, 8, deixando ao menos duas pessoas mortas e dez feridas, segundo o prefeito Vitali Klitschko. A ofensiva ocorreu após os enviados de Trump deixarem a capital ucraniana.

Destroços que caíram após o ataque provocaram incêndios em um prédio residencial de cinco andares e em um outro edifício menor. Os mísseis e drones russos também danificaram pelo menos 14 prédios altos, um dormitório, uma escola, uma clínica, armazéns e outros locais, segundo autoridades.

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou dezenas de mísseis e 166 drones contra o país durante a madrugada, concentrando os ataques principalmente na região de Kiev e em Odessa. Ainda segundo os militares, foram abatidos 142 drones, 31 dos 32 mísseis de cruzeiro disparados e dois mísseis balísticos.

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Intensificação dos bombardeios

O ataque desta terça-feira também acontece em meio à intensificação dos bombardeios russos contra Kiev e outras cidades ucranianas nas últimas semanas, e à pressão da Ucrânia por mais sistemas de defesa aérea.

Kiev depende de mísseis do sistema de defesa aérea Patriot, fornecidos pelos Estados Unidos para interceptar parte dos mísseis russos. Washington, no entanto, reduziu seus estoques após o uso de grande quantidade de interceptadores durante o conflito com o Irã e tem demonstrado resistência em ampliar os envios.

Nos últimos meses, a Ucrânia também ampliou suas ofensivas com drones contra alvos em território russo. Na semana passada, Zelensky determinou que as Forças Armadas ucranianas ampliem para 1. 000 por dia os ataques de longo alcance com drones contra a Rússia, contra cerca de 300 atualmente.

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“É preciso fazer mais: há uma meta concreta, e vamos cumprir essa tarefa”, disse Zelensky em pronunciamento.

Na semana passada, um drone russo atingiu a sede do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), no centro de Kiev, deixando nove pessoas feridas. De acordo com Zelensky, o ataque tinha como alvo o escritório do chefe do serviço de segurança, Oleksandr Poklad.