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Em reviravolta, socialista tem vitória retumbante em primária para Senado na Flórida

Vitória amplia sequência de bons resultados de candidatos da ala mais à esquerda da legenda antes das eleições legislativas de novembro

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 11h38 | Atualizado em 19 ago 2026, 11h42
Deputada estadual progressista Angie Nixon venceu as primárias do Partido Democrata para o Senado dos Estados Unidos na Flórida.
Deputada estadual progressista Angie Nixon venceu as primárias do Partido Democrata para o Senado dos Estados Unidos na Flórida. (JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)
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Em reviravolta, socialista tem vitória retumbante em primária para Senado na Flórida Priorizar nos meus resultados Google

A deputada estadual Angie Nixon venceu nesta terça-feira, 18, as primárias do Partido Democrata para o Senado dos Estados Unidos na Flórida, em uma disputa marcada por uma reviravolta inesperada antes das eleições legislativas de novembro.

Progressista e integrante dos Socialistas Democratas da América (DSA, na sigla em inglês), Nixon derrotou Alex Vindman, candidato apoiado por setores do establishment democrata e que arrecadou 16 vezes mais dinheiro de campanha.

Nixon arrecadou cerca de US$ 975 mil durante a campanha e gastou aproximadamente US$ 60 mil em publicidade, segundo a empresa AdImpact. Vindman, por sua vez, levantou mais de US$ 16,3 milhões e destinou cerca de US$ 2,2 milhões à publicidade. A campanha de Nixon apostou na mobilização de voluntários, no apoio de organizações de base e nas redes sociais para alcançar eleitores.

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O resultado chama atenção na Flórida, estado que nos últimos ciclos eleitorais se consolidou como um dos principais redutos republicanos. Em 2022, por exemplo, os republicanos tiveram desempenho expressivo, apesar de aquele ter sido um ano favorável aos democratas em outras partes do país.

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Apesar da vitória, Nixon terá pela frente uma disputa difícil na eleição geral. A democrata entra na corrida com pouca notoriedade estadual, uma estrutura de campanha menor e recursos financeiros significativamente inferiores aos da atual senadora republicana Ashley Moody, que não enfrentou uma concorrência relevante nas primárias e possui mais de US$ 8 milhões disponíveis para a campanha.

Em um contexto mais amplo, a vitória de Nixon amplia uma sequência de bons resultados de candidatos da ala socialista do Partido Democrata nas primárias realizadas neste ano. Em junho, três candidatos apoiados pelo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, também obtiveram importantes vitórias nas eleições primárias.

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As primárias também definiram a disputa republicana pelo governo da Flórida. O deputado federal Byron Donalds, apoiado pelo presidente Donald Trump, venceu seus adversários e será o candidato republicano. Ele enfrentará o democrata David Jolly, ex-deputado federal e antigo integrante do Partido Republicano.

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