Em reviravolta, socialista tem vitória retumbante em primária para Senado na Flórida

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A deputada Angie Nixon conquistou uma vitória surpreendente nas primárias democratas para o Senado dos EUA na Flórida, superando Alex Vindman, que arrecadou 16 vezes mais. Sua campanha focou na mobilização de base, preparando o terreno para uma difícil disputa contra a senadora republicana Ashley Moody.

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A deputada estadual Angie Nixon venceu nesta terça-feira, 18, as primárias do Partido Democrata para o Senado dos Estados Unidos na Flórida, em uma disputa marcada por uma reviravolta inesperada antes das eleições legislativas de novembro.

Progressista e integrante dos Socialistas Democratas da América (DSA, na sigla em inglês), Nixon derrotou Alex Vindman, candidato apoiado por setores do establishment democrata e que arrecadou 16 vezes mais dinheiro de campanha.

Nixon arrecadou cerca de US$ 975 mil durante a campanha e gastou aproximadamente US$ 60 mil em publicidade, segundo a empresa AdImpact. Vindman, por sua vez, levantou mais de US$ 16,3 milhões e destinou cerca de US$ 2,2 milhões à publicidade. A campanha de Nixon apostou na mobilização de voluntários, no apoio de organizações de base e nas redes sociais para alcançar eleitores.

O resultado chama atenção na Flórida, estado que nos últimos ciclos eleitorais se consolidou como um dos principais redutos republicanos. Em 2022, por exemplo, os republicanos tiveram desempenho expressivo, apesar de aquele ter sido um ano favorável aos democratas em outras partes do país.

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Apesar da vitória, Nixon terá pela frente uma disputa difícil na eleição geral. A democrata entra na corrida com pouca notoriedade estadual, uma estrutura de campanha menor e recursos financeiros significativamente inferiores aos da atual senadora republicana Ashley Moody, que não enfrentou uma concorrência relevante nas primárias e possui mais de US$ 8 milhões disponíveis para a campanha.

Em um contexto mais amplo, a vitória de Nixon amplia uma sequência de bons resultados de candidatos da ala socialista do Partido Democrata nas primárias realizadas neste ano. Em junho, três candidatos apoiados pelo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, também obtiveram importantes vitórias nas eleições primárias.

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As primárias também definiram a disputa republicana pelo governo da Flórida. O deputado federal Byron Donalds, apoiado pelo presidente Donald Trump, venceu seus adversários e será o candidato republicano. Ele enfrentará o democrata David Jolly, ex-deputado federal e antigo integrante do Partido Republicano.