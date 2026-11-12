Em reviravolta, democrata vence no Mississippi e será 1º senador negro eleito pelo estado

O democrata Scott Colom, de 43 anos, derrotou a senadora republicana Cindy Hyde-Smith na disputa por uma vaga no Senado dos Estados Unidos pelo Mississippi. O resultado representa um revés para o presidente Donald Trump em um estado considerado um dos redutos mais conservadores do país.

A vitória, confirmada nesta quarta-feira, 11, pela agência Associated Press, encerra um jejum de 44 anos sem que o estado elegesse um democrata para o cargo. Colom também será o primeiro senador negro a representar o Mississippi desde 1875 e o primeiro a conquistar a posição pelo voto popular.

A eleição, realizada em 3 de novembro, teve uma disputa apertada, e o resultado só foi definido após mais de uma semana de apuração. Colom recebeu cerca de 49,2% dos votos, contra 48,7% de Hyde-Smith, uma diferença de aproximadamente 4.700 votos. A republicana, que ocupava o cargo desde 2018, reconheceu a derrota e parabenizou o adversário.

Promotor de Justiça e integrante de uma família que vive há sete gerações no Mississippi, Colom construiu sua campanha em torno de questões econômicas, como o aumento do custo de vida e o acesso à saúde. O democrata também buscou conquistar eleitores republicanos, chegando a participar de um comício de Trump para conversar com apoiadores do presidente.

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Sua campanha ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo ironizar a resposta de Hyde-Smith a uma pergunta sobre o aumento do preço da carne bovina. Na ocasião, a republicana sugeriu que os consumidores procurassem outras fontes de proteína, comentário utilizado pelo adversário para defender a escolha de outro senador.

A vitória também marca uma reviravolta na trajetória política de Colom. Em 2023, ele havia sido indicado pelo então presidente Joe Biden para ocupar o cargo de juiz federal no Mississippi, mas sua nomeação foi bloqueada pela própria Hyde-Smith. Durante a campanha, o democrata recebeu o apoio de nomes importantes do partido, como a ex-vice-presidente Kamala Harris, o ex-presidente Bill Clinton e o senador Cory Booker.

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O resultado reforça o avanço democrata nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms, marcadas pela insatisfação de parte do eleitorado com o governo Trump. Com a conquista da vaga no Mississippi, o partido deverá ocupar ao menos 55 das 100 cadeiras do Senado, consolidando sua maioria na Casa. A eleição de Colom também tem significado histórico em um estado marcado pela segregação racial e pelas disputas em torno dos direitos civis da população negra.

Após o resultado no Mississippi, apenas uma cadeira ainda está em disputa no Senado americano: a do Alasca. Com 86% das urnas apuradas, a candidata democrata Mary Peltola estava na liderança até a manhã desta quinta-feira.