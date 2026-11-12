🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

Em reviravolta, democrata vence no Mississippi e será 1º senador negro eleito pelo estado

Vitória de Scott Colom representa um revés para Trump e encerra jejum de 44 anos sem que o estado americano elegesse um democrata para o cargo

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 08h57
O democrata Scott Colom venceu a disputa por uma vaga no Senado dos Estados Unidos pelo Mississippi.
O democrata Scott Colom venceu a disputa por uma vaga no Senado dos Estados Unidos pelo Mississippi.  (Brandon Bell/Getty Images)
Continua após publicidade
Em reviravolta, democrata vence no Mississippi e será 1º senador negro eleito pelo estado Priorize VEJA no Google

O democrata Scott Colom, de 43 anos, derrotou a senadora republicana Cindy Hyde-Smith na disputa por uma vaga no Senado dos Estados Unidos pelo Mississippi. O resultado representa um revés para o presidente Donald Trump em um estado considerado um dos redutos mais conservadores do país.

A vitória, confirmada nesta quarta-feira, 11, pela agência Associated Press, encerra um jejum de 44 anos sem que o estado elegesse um democrata para o cargo. Colom também será o primeiro senador negro a representar o Mississippi desde 1875 e o primeiro a conquistar a posição pelo voto popular.

A eleição, realizada em 3 de novembro, teve uma disputa apertada, e o resultado só foi definido após mais de uma semana de apuração. Colom recebeu cerca de 49,2% dos votos, contra 48,7% de Hyde-Smith, uma diferença de aproximadamente 4.700 votos. A republicana, que ocupava o cargo desde 2018, reconheceu a derrota e parabenizou o adversário.

Promotor de Justiça e integrante de uma família que vive há sete gerações no Mississippi, Colom construiu sua campanha em torno de questões econômicas, como o aumento do custo de vida e o acesso à saúde. O democrata também buscou conquistar eleitores republicanos, chegando a participar de um comício de Trump para conversar com apoiadores do presidente.

Siga
Continua após a publicidade

Sua campanha ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo ironizar a resposta de Hyde-Smith a uma pergunta sobre o aumento do preço da carne bovina. Na ocasião, a republicana sugeriu que os consumidores procurassem outras fontes de proteína, comentário utilizado pelo adversário para defender a escolha de outro senador.

A vitória também marca uma reviravolta na trajetória política de Colom. Em 2023, ele havia sido indicado pelo então presidente Joe Biden para ocupar o cargo de juiz federal no Mississippi, mas sua nomeação foi bloqueada pela própria Hyde-Smith. Durante a campanha, o democrata recebeu o apoio de nomes importantes do partido, como a ex-vice-presidente Kamala Harris, o ex-presidente Bill Clinton e o senador Cory Booker.

Continua após a publicidade

O resultado reforça o avanço democrata nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms, marcadas pela insatisfação de parte do eleitorado com o governo Trump. Com a conquista da vaga no Mississippi, o partido deverá ocupar ao menos 55 das 100 cadeiras do Senado, consolidando sua maioria na Casa. A eleição de Colom também tem significado histórico em um estado marcado pela segregação racial e pelas disputas em torno dos direitos civis da população negra.

Após o resultado no Mississippi, apenas uma cadeira ainda está em disputa no Senado americano: a do Alasca. Com 86% das urnas apuradas, a candidata democrata Mary Peltola estava na liderança até a manhã desta quinta-feira.

Publicidade
TAGS:
Eleições nos Estados Unidos
Estados Unidos
Partido Democrata
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).