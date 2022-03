Em reunião da Otan, Zelensky pede assistência sem restrições contra Rússia

Aos líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), reunidos em Bruxelas nesta quinta-feira, 24, para cúpula extraordinária, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu assistência “sem restrições” do Ocidente na área de segurança.

Durante discurso em vídeo, o líder ucraniano não chegou a fazer seus já costumeiros pedidos por uma zona de exclusão área ou para participação da Ucrânia na aliança militar ocidental. De acordo com a autoridade americana, Zelensky usou o momento para falar “de forma muito eloquente” sobre os esforços militares de seu país para defender cidadãos e valores democráticos, incluindo a disposição de cidadãos em ajudar nos esforços de guerra.

“Para salvar nosso povo e nossa cidade, a Ucrânia precisa de assistência militar sem restrições. Da mesma maneira que a Rússia está usando seu arsenal completo sem restrições contra nós”, disse o líder ucraniano, segundo o jornal inglês The Guardian. “Vocês podem nos dar 1% de seus aviões. Até 1% de seus tanques. Um por cento!”.

Sem dar detalhes, ou apresentar provas concretas, Zelensky acusou a Rússia de usar arma de fósforo branco, frequentemente utilizada para marcar alvos inimigos e produzir uma cortina de fumaça para esconder movimentação de tropas. Quando em contato com a pele, no entanto, pode queimar até ossos, podendo matar ou ferir seriamente civis.

“Nesta manhã, por sinal, bombas de fósforo foram usadas. Bombas russas. Adultos foram mortos e crianças foram mortas”, disse. “A aliança pode mais uma vez impedir a morte de ucranianos por ataques russos, pela ocupação russa, aos nos enviar as armas que precisamos”.

O discurso de Zelensky, que deu início à cúpula, foi seguido por fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apresentou uma ação coordenada do Ocidente para sanções contra a Rússia pela invasão ao país vizinho, em 24 de fevereiro.

Segundo uma autoridade sênior do governo americano que participou do encontro a portas fechadas, citada pela rede CNN, Biden “apresentou uma série de questões que a aliança terá que lutar contra” nos próximos meses antes do próximo encontro regular, marcado para junho na Espanha.

Enquanto novos compromissos para ajuda militar e humanitária devem ser adotados, a perspectiva para medidas mais duras ainda são escassas, apesar de pressão internacional para intervenção no conflito.

Em discurso nesta quinta-feira, pouco antes do início do evento, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, reforçou que espera o anúncio de novos grupos de apoio militar na Bulgária, na Hungria, na Romênia e na Eslováquia, além de fornecer mais recursos à Ucrânia e intensificar ajuda a outros parceiros em risco de pressão russa.

Stoltenberg sublinhou, no entanto, que não levará tropas para o teatro de guerra ucraniano e não atacará diretamente as forças russas no espaço aéreo, deixando clara a rejeição à ideia de uma zona de exclusão aérea.

Pouco antes na quarta-feira, ele já havia dito esperar que “os aliados concordem em oferecer apoio adicional, incluindo assistência para cibersegurança, assim como equipamento para ajudar a Ucrânia a se proteger contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares”.

Stoltenberg não quis dar detalhes sobre o tipo de equipamento que os membros da Otan poderiam oferecer à Kiev para a defesa neste tipo de cenário, mas garantiu que a aliança está preocupada pela possibilidade de uso destes tipos de armas.