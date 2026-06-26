Em resposta a ataques, Obama diz que ocupa uma ‘suíte’ na cabeça de Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama afirmou que Donald Trump tem uma “obsessão” por ele e sugeriu que o atual presidente americano dedica tempo excessivo a atacá-lo em vez de se concentrar nos desafios do governo. Em entrevista divulgada nesta quarta-feira, 25, ao podcast All The Smoke, Obama ironizou a frequência com que é citado pelo rival e afirmou que ocupa uma “suíte” na cabeça de Trump.

Questionado pelos ex-jogadores da NBA Matt Barnes e Stephen Jackson sobre como consegue manter uma postura discreta diante dos ataques constantes do republicano, Obama respondeu em tom de deboche.

“Vocês precisam perguntar a ele qual é essa obsessão. Pelo visto, eu tenho um quarto na cabeça dele. Na verdade, uma suíte”, disse.

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O democrata também afirmou que Trump muda de comportamento quando os dois se encontram pessoalmente. “Quando essa pessoa está na minha frente, o que já aconteceu algumas vezes, ela não fala desse jeito. Porque sabe muito bem o que está fazendo”, afirmou.

Na avaliação de Obama, as redes sociais incentivam declarações que dificilmente seriam feitas em um encontro presencial. “As pessoas acabam dizendo coisas malucas que nunca diriam cara a cara, porque não há consequências imediatas”, acrescentou.

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Os dois foram vistos juntos pela última vez em janeiro, durante o funeral do ex-presidente Jimmy Carter, quando estavam sentados lado a lado e chegaram a conversar de forma descontraída.

Críticas ao estilo de governo

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Ao longo da entrevista, Obama também fez críticas indiretas ao modo como Trump conduz a Presidência. Segundo ele, quando ocupava a Casa Branca, não dedicava tempo a acompanhar ou atacar seus antecessores porque o cargo exigia atenção integral aos assuntos do país.

“A ideia de ficar preocupado o tempo todo com alguém que veio antes de mim, tentando medir o que essa pessoa fez naquele dia, é algo muito estranho”, afirmou. “Isso mostra alguém que não está concentrado no povo americano nem no trabalho que deveria desempenhar.”

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A declaração ocorre em meio a uma nova sequência de ataques de Trump ao ex-presidente democrata.

Na semana passada, durante a cúpula do G7, o republicano mencionou Obama repetidas vezes ao defender que sua política para o Irã seria superior ao acordo nuclear firmado em 2015 pelo governo democrata. Em um discurso repleto de críticas, Trump afirmou que autoridades iranianas teriam ridicularizado Obama durante as negociações do pacto.

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Nos últimos dias, o presidente também responsabilizou o antecessor por problemas na reforma do espelho d’água do Memorial Lincoln e voltou a atacar o futuro Centro Presidencial Obama, em Chicago, classificando o projeto nas redes sociais como um “monte de lixo” e dizendo que o local se tornaria uma “Meca para quem odeia os Estados Unidos”.

Os ataques de Trump se estendem há mais de uma década. Em 2011, o republicano impulsionou a falsa teoria conspiratória de que Obama não teria nascido em território americano, narrativa amplamente considerada racista.

Mais recentemente, o republicano também compartilhou nas redes sociais um vídeo de teor racista que retratava Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos. A publicação foi apagada posteriormente, e Trump atribuiu o episódio a um integrante de sua equipe, mas disse não ter motivos para pedir desculpas.