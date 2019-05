Em referendo, Denver aprova descriminalização de cogumelos alucinógenos

Um referendo realizado nesta quarta-feira 8 transformou a cidade de Denver na primeira dos Estados Unidos a descriminar os cogumelos alucinógenos, quase quinze anos depois de ter sido pioneira com a legalização da maconha

Os moradores da capital do estado do Colorado aprovaram – por estreita margem – a iniciativa 301, que permite a posse e o uso pessoal de cogumelos de psilocibina entre maiores de 21 anos.

Na prática, a iniciativa não legaliza a compra, venda ou posse da droga, mas determina aos policiais que não coloquem os usuários de psilocibina entre suas prioridades. A iniciativa foi aprovada por 50,56% dos eleitores.

O referendo deverá ser confirmado no próximo dia 16 de maio, com a apuração dos votos dos militares e do estrangeiro.

Segundo estudos defendidos pelos apoiadores da descriminalização, a psilocibina, princípio ativo dos “cogumelos mágicos”, não é considerada viciante e pode ajudar a combater a depressão e a dependência em opioides, analgésicos que causam milhares de mortes por overdose anualmente nos Estados Unidos.

“Os seres humanos utilizam estes cogumelos há milhares de anos como tratamento, ritual de passagem, meio de elevação espiritual”, escreveu em sua página na Internet o grupo Descriminalize Denver, que anunciou em janeiro a coleta de assinaturas em número suficiente para que a inciativa fosse submetida a referendo.

Denver se tornou em 2005 a primeira grande cidade americana a legalizar, por referendo, a posse de pequenas quantidades de maconha.

O uso recreativo da erva é legal desde 2014 em todo o estado do Colorado, um dos pioneiros neste tema ao lado de Washington e Oregon, na costa do Pacífico.

Atualmente, a estes se somam outros sete, inclusive a Califórnia. Com fins medicinais, seu uso é legal em mais de 30 estados (de um total de 50).