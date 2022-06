Em recorde, Ásia apreende mais de 1 bilhão de pílulas de metanfetamina

Mais de um bilhão de pílulas de metanfetamina foram apreendidas no leste e sudeste da Ásia em 2021, de acordo com um novo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). A produção e o tráfico da droga estão aumentando em países como Camboja, Laos, Vietnã, Tailândia e Mianmar e, segundo a ONU, o recorde destaca um aumento “assombroso” no comércio regional de drogas sintéticas.

“A escala e o alcance do comércio de metanfetaminas e drogas sintéticas no leste e sudeste da Ásia é impressionante e, no entanto, pode continuar a se expandir se a região não mudar de abordagem e abordar as causas profundas que permitiram chegar a esse ponto”, disse Jeremy Douglas, representante regional do UNODC para o Sudeste Asiático, no documento publicado na segunda-feira, 30.

Alguns fatores contribuem para que os cartéis de drogas da Ásia encham os mercados com bilhões de dólares em narcóticos sintéticos. Em Mianmar, por exemplo, a instabilidade política gerada pelo golpe de estado possibilitou que algumas fronteiras ficassem mais descuidadas e “sem lei”, segundo Douglas.

No Laos, a polícia realizou em outubro no ano passado uma das maiores operações da história do continente, apreendendo mais de 55,6 milhões de pílulas de metanfetamina de uma única vez.

Mesmo com algumas das leis mais severas do mundo contra venda e uso de drogas, com alguns crimes puníveis com a morte em Cingapura, Indonésia e Vietnã, a metanfetamina movimenta um mercado multibilionário que não para de crescer.

“Os sindicatos do crime organizado têm todos os ingredientes necessários para continuar a expandir os negócios, incluindo território para produzir, acesso a produtos químicos, rotas de tráfico estabelecidas e relacionamentos para movimentar produtos e uma população massiva com poder de compra para atingir”, afirmou o representante da ONU.

No começo do mês, a Europa também bateu o recorde de apreensão, mas em cocaína. Mais de 214 toneladas de cocaína foram apreendidas no continente em 2020, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, informou o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT).

A similaridade com o continente asiático está a pureza extremamente alta das drogas e os preços baixos.

“A queda contínua nos preços da metanfetamina cristal no Sudeste Asiático, por exemplo, na Malásia e na Tailândia, enquanto a pureza da droga permanece alta, significa maior acessibilidade de medicamentos de alta pureza”, disse Douglas.

