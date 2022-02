Em rara manifestação política, príncipe William declara apoio à Ucrânia

Normalmente discreto em situações conflituosas e polêmicas, assim como em acontecimentos políticos, o príncipe William, duque de Cambridge, publicou neste sábado, 26, uma mensagem de apoio à Ucrânia, alvo das forças russas desde as primeiras horas da última quinta-feira, 24. Em sua página do Twitter com a duquesa Kate Middleton, ele escreveu diretamente para o presidente Volodymyr Zelensky e para a população ucraniana, sem fazer menção a Vladimir Putin, presidente da Rússia.

“Em outubro de 2020, tivemos o privilégio de encontrar o presidente Zelensky e a primeira-dama para conhecer sua esperança e otimismo em relação ao futuro da Ucrânia. Hoje, estamos com o presidente e todo o povo da Ucrânia enquanto eles lutam bravamente por esse futuro.”

Já o seu irmão mais novo, o príncipe Harry, emitiu um comunicado com a esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex, no primeiro dia dos ataques. A nota, publicada no site da fundação criada pelo casal, foi mais incisiva.

“O príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex e todos nós da Archewell apoiamos o povo da Ucrânia contra essa violação do direito internacional e humanitário e incentivamos a comunidade global e seus líderes a fazer o mesmo.”

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.

Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C

