Em primeira fala ao Parlamento, Rei Charles promete defender Constituição

Sob as antigas vigas abobadadas do Westminster Hall, o rei Charles III se dirigiu ao Parlamento britânico nesta segunda-feira, 12, pela primeira vez como monarca, agradecendo condolências e prometendo defender a monarquia constitucional do país.

Falando da câmara onde o caixão de sua mãe, a rainha Elizabeth II, ficará aberto a visitação no final desta semana, Charles disse: “O Parlamento é o instrumento vivo e respiratório de nossa democracia”.

A cerimônia mostrou a relação harmoniosa e às vezes tensa da realeza com o governo. O Parlamento manifestou lealdade ao rei e ele prometeu respeitar os limites de seu papel constitucional, que estipula que ele não se envolva com a política.

Mas a presidente da Câmara, Lindsay Hoyle, fez uma alusão irônica a tempos mais turbulentos. O rei Charles I foi julgado por tirania e traição no Westminster Hall em 1649, e do lado de fora está uma estátua de Oliver Cromwell, que liderou exércitos em nome do Parlamento contra Charles na Guerra Civil Inglesa e passou a governar o país como senhor protetor .

“Isso, talvez, seja bastante britânico”, disse Hoyle, ao tomar nota das revoluções em uma declaração formal ao monarca. Isso arrancou um leve sorriso do rei.

Charles também prestou homenagem à rainha, que ele disse ser um “padrão para todos os príncipes vivos”, citando Shakespeare. Ele se referiu à sua constância, simbolizada por um vitral que foi inaugurado para celebrar seu Jubileu de Diamante em 2012.

“Enquanto muito jovem, sua falecida majestade se comprometeu a servir seu país e seu povo e manter os preciosos princípios do governo constitucional que estão no coração de nossa nação”, disse o rei.

“Este voto, ela manteve com devoção insuperável”, disse Charles. “Ela deu um exemplo de dever altruísta que, com a ajuda de Deus e seus conselhos, estou decidido a seguir fielmente.”