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Em Paris, Ritz é alvo de buscas em investigação sobre tráfico de mulheres contra Al-Fayed

Falecido magnata egípcio da luxuosa loja londrina Harrods nunca foi formalmente acusado, apesar de diversas denúncias

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h35
Homem idoso de pele clara, cabelos brancos ralos e testa enrugada, sorrindo com os olhos semicerrados e a boca fechada, usando um paletó xadrez azul e verde
O magnata egípcio Mohamed al-Fayed. 18/10/2008 -  (Ian Kington/AFP)
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Em Paris, Ritz é alvo de buscas em investigação sobre tráfico de mulheres contra Al-Fayed Priorize VEJA no Google

A polícia francesa realizou, nesta terça-feira, 10, buscas em duas propriedades em Paris ligadas a Mohamed al-Fayed, o hotel Ritz e a Villa Windsor, no âmbito de uma investigação sobre uma suposta rede internacional que traficava mulheres para o falecido milionário, informou o Ministério Público à AFP.

As operações fazem parte de uma investigação iniciada em 2025, com o objetivo de localizar cúmplices do falecido magnata egípcio, ex-proprietário da luxuosa loja de departamentos londrina Harrods, e de seu irmão, Salah al-Fayed. Ele também era amplamente conhecido devido à relação entre seu filho, Dodi, com a princesa Diana — ambos morreram no acidente de carro de 1997 após a perseguição de papparazzi.

Interrogatório

O Ministério Público de Paris afirma que várias pessoas foram detidas para interrogatório e que as autoridades analisarão computadores, telefones e outros dispositivos digitais.

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Além disso, as autoridades realizaram operações na antiga propriedade de Mohamed al-Fayed na Costa Azul: o Castel Sainte-Thérèse, em Saint-Tropez.

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Crimes na França

O magnata de origem egípcia faleceu em 2023, aos 94 anos, sem nunca ter sido formalmente acusado, apesar das inúmeras denúncias apresentadas contra ele. Ele foi proprietário do Ritz, da Harrods e do clube de futebol Fulham.

Ele passou temporadas na Villa Windsor, a famosa antiga residência da realeza britânica situada no Bois de Boulogne, a oeste de Paris, que a família Al-Fayed transformou em sua residência de férias favorita na capital francesa. As vítimas relatam ter sofrido abusos em todos esses locais.

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O Ministério Público de Paris abriu, no ano passado, uma investigação sobre supostos crimes de tráfico de pessoas com agravantes, exploração da prostituição e estupro, com o objetivo de esclarecer uma suposta rede e localizar os cúmplices. A unidade francesa de combate ao tráfico de pessoas ouviu pelo menos cinco denunciantes.

Paralelamente, correm no Reino Unido procedimentos judiciais referentes a supostos abusos sexuais nos quais Mohamed Al-Fayed estaria envolvido.

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(Com informações da AFP)

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