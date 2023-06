Em Paris, Lula promete ‘desmatamento zero’ na Amazônia até 2030

Em discurso aos pés da Torre Eiffel, em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu “desmatamento zero” na Amazônia até 2030 e convidou a multidão presente no concerto “Power our Planet” a visitar o Brasil durante a Conferência da ONU para o Clima, a COP30, marcada para 2025 em Belém.

“Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore para plantar soja, milho ou criar gado”, disse. “A Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo, ela pertence a toda a humanidade e, por isso, faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé.”

Segundo o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD), divulgado pelo MapBiomas, o desflorestamento aumentou 22,3% em 2022 em comparação com o ano anterior. Durante todo o governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e o ano passado, a destruição somou mais de 6,6 milhões de hectares, o equivalente a 1,5 vez a área total do estado do Rio de Janeiro.

O petista, convidado a participar do evento por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, seguiu então para um jantar com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. Mais cedo, ele já havia se encontrado com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Na sexta-feira, o líder brasileiro participa da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global.

