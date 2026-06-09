Em novo pacote de sanções, UE planeja proibir entrada de soldados russos em países do bloco

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A União Europeia propõe um novo pacote de sanções contra a Rússia, visando proibir a entrada de soldados russos no bloco, estabelecer um teto para o petróleo, e mirar bancos e criptomoedas. As medidas, anunciadas por Ursula von der Leyen, buscam intensificar a pressão sobre Moscou e dependem da aprovação unânime dos 27 Estados-membros. Entenda os detalhes.

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A União Europeia planeja proibir a entrada de soldados russos no território do bloco, composto por 27 países, como parte de uma nova leva de sanções contra a Rússia. O pacote foi anunciado nesta terça-feira, 9, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também coloca bancos, empresas de criptomoedas e reservas de petróleo de Moscou na mira de Bruxelas.

“Propomos, pela primeira vez, proibir a entrada na União Europeia de qualquer pessoa que tenha servido nas forças armadas russas desde o início da guerra. Assim, a Europa fica proibida para qualquer pessoa que tenha participado da invasão da Ucrânia, simples assim”, disse von der Leyen.

A proibição de vistos para combatentes e ex-combatentes russos havia sido colocada em pauta pela Estônia no início deste ano. Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores estoniano, Margus Tsahkna, defendeu que a medida era necessária para manter a segurança da Europa.

“(Vladimir) Putin vai empurrar essas pessoas para a Europa”, disse Tsahkna, citando os constantes ataques híbridos de agências russas no território da UE. “Vocês conseguem imaginar essas centenas de milhares de ex-combatentes, criminosos, vindo para cá? Tenho certeza de que eles não vão apenas trabalhar e pagar todos os impostos. Não, eles vão fazer muitas coisas ruins.”

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Pacote de sanções

Não se trata da única medida apresentada pelo bloco europeu para pressionar a Rússia. A UE pretende implementar um teto de US$ 44 (cerca de R$ 228) para o petróleo russo até janeiro de 2027, em uma tentativa de impedir o Kremlin de lucrar com a alta nos preços da commodity devido ao fechamento do Estreito de Ormuz, rota vital para a rota internacional de petróleo.

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Bruxelas também pretende adicionar mais 30 navios à longa lista de embarcações pertencentes à “frota paralela” russa; estender sanções contra empresas de criptoativos apontadas que supostamente ajudam a Rússia a se esquivar da exclusão dos mercados de capitais do Ocidente; e a proibição da importação de metais, minérios e peças de automóveis do país.

As medidas serão submetidas à avaliação por parte dos 27 países-membros do bloco, sendo necessária a aprovação unânime para implementação. Caso as medidas sejam validadas, esse será o 21º conjunto de medidas promovido pela UE desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia promovida pela Rússia, em fevereiro de 2022.