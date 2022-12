Em momento turbulento, Xi usa funeral de ex-líder como gesto político

O presidente da China, Xi Jinping, elogiou nesta terça-feira, 6, o ex-presidente Jiang Zemin em uma demonstração de unidade entre a elite governamental do país pouco mais de uma semana depois dos protestos que desafiaram as autoridades do governo.

Em cerimônia de homenagens pela morte do ex-líder, Xi fez um discurso de 51 minutos de elogios a Zemin, ao mesmo tempo que evitou indícios de diferenças pessoais e políticas entre eles.

“Nós amamos e estimamos o camarada Jiang Zemin e prezamos sua memória, porque ele dedicou seu coração, alma e suas energias toda a sua vida ao povo chinês”, disse ele em cerimônia no Grande Salão do Pessoas em Pequim.

O evento contou com a presença de milhares de oficiais, militares e dignitários do país usando máscaras, em um lembrete visual da doença que ocasionou uma onda de manifestações.

Desde o final de novembro, milhares de chineses foram às ruas protestar contra a polêmica política de Covid Zero, que impôs uma série de severas medidas restritivas para impedir a propagação do vírus. Para acalmar os ânimos, Pequim anunciou o relaxamento de várias normas, incluindo a não obrigatoriedade de mostrar teste PCR negativo para entrar em shoppings, restaurantes e locais públicos.

As cerimônias para homenagear a morte de ex-líderes são prática comum do Partido Comunista Chinês, mas as honrarias a Jiang Zemin surpreenderam a todos. Segundo analistas, isso se deu como uma forma do partido mostrar à população que não há dissidências internas.

Os preparativos começaram assim que a mídia estatal anunciou a sua morte, com os sites de notícias e os principais jornais adotando cores monocromáticas em uma forma de luto. Além disso, uma carreata escoltou seu corpo de Xangai, onde faleceu, até Pequim, e a emissora de televisão estatal transmitiu o funeral de Zemin, com Xi e outras autoridades prestando condolências ao redor do caixão.

A morte do ex-líder representa também uma ruptura na política chinesa em que figuras influentes continuam, mesmo aposentados, a trabalhar nos bastidores. Mesmo após ter renunciado ao seu último cargo importante, em 2004, Zemin foi figura fundamental para ajudar Xi a emergir como grande líder nacional.

Apesar de ter sido considerado linha dura em muitos momentos de seu governo, o político é lembrado principalmente por ter pressionado as mudanças do mercado, garantindo a presença da China na Organização Mundial do Comércio e por tolerar um diálogo aberto sobre mudanças políticas.

Dada tamanha importância de Zemin, o objetivo de Xi era conseguir homenageá-lo de maneira suficiente mas sem ofuscar seus próprios recordes, apontando-o como precursor de muitas de suas próprias políticas para fortalecer a China contra ameaças internas e externas.

“No início da década de 1990, o socialismo mundial sofreu sérios reveses e alguns países ocidentais impuseram as chamadas ‘sanções’ à China. E foi Zemin quem conseguiu estabilizar a economia enquanto reforçava a disciplina ideológica e defendia resolutamente a independência, dignidade, segurança e estabilidade de nosso país”, disse o atual líder.

Por fim, Xi também elogiou o ex-líder por ter deixado seu último cargo importante depois de 15 anos como líder central, dizendo que a medida representava uma sábia decisão.

No entanto, ele próprio não deve seguir o mesmo caminho. Tendo iniciado seu terceiro mandato recentemente, nenhum nome dentro do partido surge como seu potencial sucessor, o que significa que ele pode permanecer à frente da potência global por pelo menos mais uma década.