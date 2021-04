Em menos de 24 horas, EUA registra dois tiroteios com pelo menos 6 mortes

Pelo menos seis pessoas morreram neste domingo em dois tiroteios ocorridos em diferentes estados dos Estados Unidos. Não há relação entre eles. O primeiro, na madrugada, ocorreu em Kenosha, no Wisconsin, onde três pessoas morreram em uma aparente briga de bar. O segundo, em Austin, no Texas, onde também três pessoas morreram em uma troca de tiros em um centro comercial.

O tiroteio no Wisconsin deixou também outras duas pessoas gravemente feridas e aconteceu em um bar chamado Somers House, perto do lago Michigan. Em um comunicado oficial, a polícia contou que os tiros foram disparados após um homem ser convidado a deixar o local. O suspeito fugiu e até o momento não foi localizado. Ainda conforme a polícia, aparentemente se trata de um incidente isolado

Press release from the Kenosha County Sheriff’s Office: pic.twitter.com/qcMLm3DSNd — Brittany Lewis (@brittlewisnews) April 18, 2021

O segundo tiroteio ocorreu na capital do Texas, em Austin, perto de um edifício comercial. A identidade do atirador já é conhecida da polícia, porém seu nome não foi divulgado. As autoridades informaram ainda que o tiroteio também se trata de uma situação isolada, sem risco para a população geral.

Os dois tiroteios, no entanto, reacenderam o debate a respeito das armas de fogo no país. Em menos de um mês, sete tiroteios foram registrados em sete cidades diferentes dos EUA, deixando 41 pessoas mortas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende anunciar novas medidas para tentar controlar o acesso as armas de fogo.