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Em meio ao conflito com o Irã, Trump volta a mirar um outro país

Presidente dos EUA redireciona metralhadora verbal após colocar trégua no Oriente Médio em dúvida na sequência de troca de ataques

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 09h52 | Atualizado em 8 jul 2026, 10h16
Donald Trump, com cabelo loiro e terno escuro, gravata dourada, sentado em cadeira clara, olhos fechados, parece pensativo ou adormecido. Uma pequena bandeira dos EUA está à sua esquerda, e um microfone à direita. À frente, uma placa azul com a palavra UNITED parcialmente visível
O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de cúpula da Otan em Ancara, Turquia. 08/07/2026 -  (Alexis Jumeau/AFP)
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Em meio ao conflito com o Irã, Trump volta a mirar um outro país Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira, 8, encerrada a trégua com o Irã, depois que os confrontos entre os dois países voltaram a se intensificar no Golfo e no estratégico Estreito de Ormuz.

A declaração veio durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), durante a qual o ocupante do Salão Oval, apesar do foco no Irã, virou sua mira para outro país. Distribuindo críticas para todos os lados contra os membros europeus da aliança transatlântica, Trump voltou a atacar a soberania dinamarquesa da Groenlândia e sugeriu, mais uma vez, que a ilha no Ártico deveria ser parte dos Estados Unidos.

“Não estou satisfeito com a Otan pelo que fizeram com a Groenlândia, e não estou satisfeito com a Otan porque não quiseram nos ajudar com o principal Estado patrocinador do terrorismo, que é o Irã. Não estavam dispostos a nos ajudar”, afirmou ele ao lado do secretário-geral da organização, Mark Rutte.

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Ponto de tensão

O americano critica reiteradamente os parceiros ocidentais por não o apoiarem na guerra que, em conjunto com Israel, iniciou em 28 de fevereiro contra o Irã. Também voltou a destacar a questão da Groenlândia, uma imensa ilha ártica sob soberania da Dinamarca da qual, segundo ele, os Estados Unidos precisam para garantir sua segurança.

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“A Groenlândia é um grande problema para nós”, declarou, antes de acrescentar que a ilha, onde Washington já dispõe de uma base militar, é “muito importante para os Estados Unidos, mas não é importante para a Dinamarca”.

“Precisamos dela para a proteção do mundo, não apenas dos Estados Unidos. Não ajuda a Dinamarca, mas nos ajuda”, completou.

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No início do ano, a ameaça de Trump de tomar a Groenlândia à força colocou a Otan, da qual a Dinamarca é um Estado-membro, em uma situação difícil. Após várias semanas de retórica agressiva, o presidente americano baixou o tom e anunciou, em janeiro, um acordo sobre o gelado território com o secretário-geral da Otan, cujos detalhes continuam difusos.

Nesta quarta-feira, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, voltou a declarar que a Groenlândia “não está à venda”. “Esperamos que todos, incluindo os aliados, respeitem o direito dos groenlandeses à autodeterminação. Somos um Estado soberano e precisamos que todos respeitem nossa integridade territorial e nossa soberania”, afirmou Frederiksen.

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