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Em meio a exercícios militares da Otan, Rússia mobiliza frota para manobra no Mar Báltico

Convergência de treinamentos ocorre poucos dias após inteligência do Reino Unido advertir sobre um possível ataque russo contra aliança ocidental

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 12h29 | Atualizado em 9 jun 2026, 12h30
Vladimir Putin
Vladimir Putin - 18/03/2025 (Maxim Shemetov / POOL/AFP)
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Em meio a exercícios militares da Otan, Rússia mobiliza frota para manobra no Mar Báltico Priorize VEJA no Google

A Marinha da Rússia realizou treinamentos militares no Mar Báltico enquanto exercícios conjuntos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e dos Estados Unidos eram conduzidos na região, informou a agência de notícias Interfax nesta terça-feira, 9. A convergência ocorre poucos dias após a inteligência do Reino Unido advertir sobre um possível ataque russo contra a aliança ocidental.

O BALTOPS da Otan, maior exercício militar no Mar Báltico, teve início na última quarta-feira, 4, e se estende até 20 de junho. Cerca de 20 navios de 15 países com 6 mil tripulantes foram mobilizados. Em paralelo, a Rússia realizou simulações de combate, incluindo 10 aeronaves e dois navios de mísseis, com direito a bombardeios entre os dias 8 e 9 de junho na cidade costeira de Kaliningrado e arredores.

Kaliningrado, onde fica o quartel-general da Frota do Báltico da Rússia, está situada entre a Lituânia (ao norte e leste) e a Polônia (ao sul) — ambos membros da Otan que tiveram o espaço aéreo violado, em diferentes ocasiões, por drones atrelados a Moscou. No final de maio, o presidente russo, Vladimir Putin, advertiu que o país destruirá qualquer força que tente invadir a cidade militarizada, rejeitando uma declaração anterior do Ministério das Relações Exteriores da Lituânia que alegava que a Otan tinha capacidade de atacar o enclave.

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Alerta do Reino Unido

Na sexta-feira 5, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta sexta-feira, 5, que dados da inteligência britânica sugerem que a Rússia pode atacar Otan “já em 2030”. Em visita a Wiltshire, no sudoeste da Inglaterra, Starmer anunciou que um plano de investimento em defesa será publicado antes da cúpula da aliança na Turquia, prevista para 7 de julho.

“Caso fosse necessário algum lembrete sobre a importância disso, nossa avaliação de inteligência, e a avaliação de outros países da OTAN, indica que pode haver um ataque da Rússia à Otan já em 2030. Assim, vocês podem perceber a urgência e a prioridade que estamos dando a isso”, disse Starmer a repórteres. “Esse plano de investimento em defesa será realmente importante, pois estará muito focado na capacidade que precisaremos para defender nosso país no futuro.”

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Em declaração anterior à emissora britânica BBC, o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Richard Knighton, indicou que a Rússia estava “sondando, desafiando e testando nossas defesas”, incluindo “ataques cibernéticos ou tentativas de contrabando de tecnologia, além de sabotagens imprudentes e tentativas de assassinato”.

 

 

 

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