Em meio a exercícios militares da Otan, Rússia mobiliza frota para manobra no Mar Báltico

A Marinha da Rússia realizou treinamentos militares no Mar Báltico enquanto exercícios conjuntos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e dos Estados Unidos eram conduzidos na região, informou a agência de notícias Interfax nesta terça-feira, 9. A convergência ocorre poucos dias após a inteligência do Reino Unido advertir sobre um possível ataque russo contra a aliança ocidental.

O BALTOPS da Otan, maior exercício militar no Mar Báltico, teve início na última quarta-feira, 4, e se estende até 20 de junho. Cerca de 20 navios de 15 países com 6 mil tripulantes foram mobilizados. Em paralelo, a Rússia realizou simulações de combate, incluindo 10 aeronaves e dois navios de mísseis, com direito a bombardeios entre os dias 8 e 9 de junho na cidade costeira de Kaliningrado e arredores.

Kaliningrado, onde fica o quartel-general da Frota do Báltico da Rússia, está situada entre a Lituânia (ao norte e leste) e a Polônia (ao sul) — ambos membros da Otan que tiveram o espaço aéreo violado, em diferentes ocasiões, por drones atrelados a Moscou. No final de maio, o presidente russo, Vladimir Putin, advertiu que o país destruirá qualquer força que tente invadir a cidade militarizada, rejeitando uma declaração anterior do Ministério das Relações Exteriores da Lituânia que alegava que a Otan tinha capacidade de atacar o enclave.

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Alerta do Reino Unido

Na sexta-feira 5, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta sexta-feira, 5, que dados da inteligência britânica sugerem que a Rússia pode atacar Otan “já em 2030”. Em visita a Wiltshire, no sudoeste da Inglaterra, Starmer anunciou que um plano de investimento em defesa será publicado antes da cúpula da aliança na Turquia, prevista para 7 de julho.

“Caso fosse necessário algum lembrete sobre a importância disso, nossa avaliação de inteligência, e a avaliação de outros países da OTAN, indica que pode haver um ataque da Rússia à Otan já em 2030. Assim, vocês podem perceber a urgência e a prioridade que estamos dando a isso”, disse Starmer a repórteres. “Esse plano de investimento em defesa será realmente importante, pois estará muito focado na capacidade que precisaremos para defender nosso país no futuro.”

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Em declaração anterior à emissora britânica BBC, o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Richard Knighton, indicou que a Rússia estava “sondando, desafiando e testando nossas defesas”, incluindo “ataques cibernéticos ou tentativas de contrabando de tecnologia, além de sabotagens imprudentes e tentativas de assassinato”.