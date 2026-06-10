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Em meio a dúvidas de Trump, partido confirma candidatura de Netanyahu à reeleição em Israel

Pleito será o primeiro desde os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 e ocorre em meio ao desgaste político do primeiro-ministro

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 10h28 | Atualizado em 10 jun 2026, 10h30
AGENDA PRÓPRIA - Netanyahu: ao não recuar no Líbano, o premiê pode atrapalhar as costuras diplomáticas
Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu (Gil Cohen-Magen/AFP)
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Em meio a dúvidas de Trump, partido confirma candidatura de Netanyahu à reeleição em Israel Priorize VEJA no Google

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai disputar a reeleição nas eleições legislativas previstas para ocorrer até outubro deste ano. A confirmação foi feita nesta quarta-feira, 10, pelo partido governista Likud horas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que não sabia se o aliado pretendia concorrer novamente ao cargo.

Em uma breve nota, a sigla afirmou que Netanyahu será candidato e acrescentou que, “com a ajuda de Deus”, sairá vencedor do pleito. Embora a eleição ainda não tenha sido formalmente convocada, a legislação israelense determina que a votação ocorra até outubro.

O pleito será o primeiro desde os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 e ocorre em meio ao desgaste político de Netanyahu, que enfrenta acusações de corrupção, queda de popularidade e críticas pela condução dos conflitos na região.

Declarações de Trump, no entanto, levantaram dúvidas sobre o futuro político do aliado. Segundo Jonathan Karl, correspondente-chefe da ABC News em Washington, o republicano disse não saber se Netanyahu pretendia continuar na vida pública.

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“Não sei. Ele teve uma carreira extraordinária. Será que quer continuar?”, afirmou Trump, de acordo com o jornalista. 

Após cinco mandatos, Netanyahu voltou ao poder com a coalizão mais à direita da história israelense em dezembro de 2022. No entanto, antes da eclosão das guerras no Oriente Médio (Gaza, Líbano e Irã), seu governo já enfrentava grandes protestos motivados, sobretudo, pela insatisfação em relação a uma polêmica proposta de reforma do Judiciário, que buscava limitar os poderes da Suprema Corte e ampliar o controle político sobre a nomeação de juízes. O projeto foi derrubado em 1° de janeiro de 2024. 

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Futuro incerto

Pesquisas de opinião têm indicado dificuldades para a atual coalizão. Levantamento divulgado nesta terça-feira, 9, pelo Instituto para a Democracia de Israel apontou que 61% dos israelenses acreditam que o premiê não deveria concorrer à reeleição. Ao mesmo tempo, sondagens sugerem que a oposição também enfrenta obstáculos para formar uma maioria parlamentar sem o apoio de partidos árabes — hipótese rejeitada por alguns líderes do campo adversário a Netanyahu.

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Apesar das especulações sobre um possível desgaste na relação entre EUA e Israel, autoridades de ambos os países alegam que Trump e Netanyahu continuam próximos. Os dois atuaram em conjunto durante a ofensiva contra o Irã iniciada em fevereiro deste ano. A parceria, no entanto, passou por momentos de tensão recentes. Trump pressionou o governo israelense a limitar operações militares no Líbano enquanto os Estados Unidos conduzem negociações de paz com Teerã.

Na semana passada, o presidente americano admitiu ter chamado Netanyahu de “completamente louco” durante uma conversa telefônica acalorada, embora tenha ressaltado que mantém uma boa relação com o premiê israelense. Trump também voltou a defender publicamente que Netanyahu seja perdoado nas acusações de corrupção que enfrenta na Justiça israelense — denúncias que o primeiro-ministro nega.

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Benjamin Netanyahu
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