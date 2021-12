Em meio a crise no governo, Boris Johnson é pai pela sétima vez

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e sua esposa, Carrie Johnson, anunciaram nesta quinta-feira, 9, o nascimento do segundo filho do casal, uma menina que ainda não teve o nome revelado.

“Temos o prazer de anunciar o nascimento de uma menina saudável em um hospital de Londres na manhã desta quinta. Tanto a mãe quanto a criança estão bem e o casal gostaria de agradecer a todo o suporte e cuidado dado pela maternidade do Serviço Nacional de Saúde”, disse o porta-voz do casal.

O premiê esteve presente no hospital durante todo o parto e Downing Street, sede do governo, disse que ele passará um tempo com a sua família, porém ainda não foi informado se ele irá tirar licença paternidade.

O nascimento da criança ocorre em um momento conturbado para Johnson. Horas após o parto, o seu partido foi multado em 18.000 libras por não declarar corretamente uma doação de quase 53.000 libras destinada à reforma do apartamento do casal.

A pressão também vem do lado do Parlamento depois do anúncio de que o Reino Unido está indo em direção ao plano B no combate à Covid-19, incluindo trabalho em casa, aumento dos locais para uso de máscara e passaporte de vacina para grandes eventos.

A criança será a sétima filha de Boris Johnson, que até pouco tempo atrás se recusava a dizer quantos tinha. São quatro filhos com a sua ex-esposa, Marina Wheeler, uma criança nascida em 2009 fruto de um relacionamento com a consultora de arte, Helen Macintyre, e dois com sua atual esposa, Carrie Johnson.

O anúncio da gravidez aconteceu em junho deste ano, pouco depois dela ter sofrido um aborto espontâneo, também em 2020.

O casal se casou em maio em uma cerimônia reservada na Catedral de Westminster e, além da nova menina, tem um filho nascido em abril de 2020, poucas semanas depois do premiê ter recebido alta do hospital, onde estava em tratamento intensivo para a Covid-19.